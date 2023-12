Melancholie, Wehmut und traumwandlerische Verlorenheit - das sind seine populären Markenzeichen, aber Rachmaninow ist sehr viel mehr: der letzte Romantiker in einer von Aufbruch und Modernismus geprägten Zeit. Im Mittelpunkt dieser Folge steht Rachmaninows Zeit in seiner Villa SENAR am Vierwalsdstätter See, wo die Paganini-Rhapsodie entsteht, seine letzten Jahre in den USA und sein soziales Engagement für die Menschen in Russland.