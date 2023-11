SWR2 Musik

Keine Musik im luftleeren Raum! Oboist Juri Vallentin will in eine Richtung arbeiten, dass klassische Musik den Anschluss an aktuelle Debatten findet. Mit erst 30 Jahren hat er eine Professur an der Musikhochschule Karlsruhe übernommen. In SWR2 Treffpunkt Klassik erzählt er, warum er seine Studierenden ermutigt, selbst zu komponieren, warum die Oboe den Figuren auf der Opernbühne meist schlechte Nachrichten überbringt und was das "Zwangs-Hobby" aller Oboist:innen ist.