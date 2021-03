Die US-amerikanische Stiftung hat die Preisträgerin des „Sir Georg Solti Conducting Award" bekannt gegeben. Die Dirigentin Gemma New ist die zwölfte Preisträgerin und Stipendiatin der jährlich ausgezeichneten Dirigent*innen unter 38 Jahren. Der Preis ist mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Gemma New arbeitete mit Gustavo Dudamel und Esa-Pekka Salonen zusammen. Pressestelle © Roy Cox Photography

Penny Van Horn, Vorstandsmitglied der Georg Solti Stiftung gab am 9. März die Ehrung bekannt: „Wir haben Gemmas Karriere über einige Jahre hinweg beobachtet und sind von ihrer Entwicklung beeindruckt. Herzlichen Glückwunsch, Gemma! Wir freuen uns zu sehen, wohin dein Talent dich führt.“

„Bei den jungen Bewerber*innen achten wir zunächst auf die Fachkenntnisse am Pult. Erst danach schauen wir auf die Leidenschaft und die Fähigkeit, durch Musik zu kommunizieren.“ Elisabeth Buccheri, Vorstandsmitglied der Sir Georg Solti Stiftung

Mit dem Preisgeld von 30.000 US-Dollar soll die Karriere der sogenannten „Georg Solti Stipendiat*innen“ gefördert werden. Die Mittel können die Stipendiat*innen etwa für ihre Weiterbildung, Notenmaterial oder Reisen zu Meisterkursen aufwenden. Außerdem können die Preisträger*innen von Mentor*innen beraten werden.

Gemma New über ihre Auszeichnung der Georg Solti Stiftung. 📸: @SylviaElzafon https://t.co/nrq0CvIG42 Gemma New, Twitter, 8.3.2021, 16:49 Uhr

Die 34-jährige Gemma New ist derzeit Musikdirektorin des Hamilton Philharmonic Orchestra in Ontario und Gastdirigentin beim Dallas Symphony Orchestra. Die Neuseeländerin begann in ihrer Jugend zu dirigieren, studierte Violine in Christchurch und Dirigieren in Baltimore bei Gustav Meier und Markand Thakar.

Die Sir Georg Solti Stiftung

Die Solti Stiftung in den USA wurde kurz nach dem Tod des Dirigenten Georg Solti im Jahr 1997 gegründet. Sie hat sich als Ziel gesetzt, junge US-amerikanische Musiker*innen am Anfang ihrer Karriere zu fördern. Auch in Deutschland werden unter dem Namen Soltis junge Dirigent*innen gefördert. Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt sowie das Frankfurter Opern- und Museumsorchester veranstalten jedes Jahr gemeinsam den renommierten Internationalen Dirigentenwettbewerb Sir Georg Solti.

Der ungarisch-britische Dirigent Sir Georg Solti (1912 - 1997) war nach dem Zweiten Weltkrieg Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper und in Frankfurt am Main. Im Jahr 1961 übernahm er die Leitung der Königlichen Oper in Covent Garden, die unter seiner Stabführung Weltruhm erlangte. Im Jahr 1970 wurde Solti Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra, mit dem er bis 1989 1.000 Konzerte bestritt und 150 Schallplatten einspielte.