Generationsübergreifendes Musizieren: Probenbesuch beim Posaunenchor Landau

Zurzeit findet die ARD-Themenwoche statt. Das Motto lautet: „WIR gesucht“. Was also verbindet uns und was hält uns zusammen? Und welche Rolle kann die Musik dabei spielen? Lara Fischer hat sich in der Pfalz auf die Suche gemacht und ist im Landauer Posaunenchor fündig geworden.

​Knapp 30 Mitglieder

Während man sich Mittwoch abends in der Fußgängerzone schon für den Feierabend bereit macht, probt im evangelischen Gemeindehaus neben der Stiftskirche die Landauer Bläserkantorei.

Sie ist einer von zahlreichen Posaunenchören innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland. In Landau besteht der Posaunenchor aus rund 30 Musikerinnen und Musikern. Außerdem gibt es hier noch das „Junge Blech“ – die Nachwuchs-Gruppe für alle jungen und junggebliebenen.

Mobile Orgel zwischen 8 und 70 Jahren

Über das Jahr verteilt übernimmt die Landauer Bläserkantorei viele verschiedene Aufgaben. Sie begleitet – sozusagen als „mobile Orgel“ – Gottesdienste, gibt Konzerte und spielt in Altenheimen und Krankenhäusern. Zurzeit probt der Landauer Posaunenchor für die Adventsmatinee. Ein Blick in den Probenraum zeigt: Hier sitzt – im besten Sinne des Wortes – eine bunte Truppe.

Die Alterspanne reicht von 8 Jahren bis an die 70, der Dirigent ist Matthias Fitting, studierter Tubaist und seit einem Jahr Landesposaunenwart der Pfalz und Leiter der Landauer Bläserkantorei.

Im Posaunenchor erklingen nicht nur Posaunen, sondern auch Trompeten, Flügelhörner, Tenorhörner, Bassposaunen und Tuben – also alles, was die Blechblasinstrumentenfamilie so zu bieten hat.

Jeder darf mitspielen

„Natürlich sind wir eine kirchliche Institution und ich möchte das auch nicht verstecken. Und das ist klar: Wir sind der evangelische Posaunenchor oder die Bläserkantorei hier in Landau und wir gehören zur evangelischen Landeskirche. Und das ist unser Dach. Am Ende der Probe lese ich auch immer eine kleine Andacht vor und wir spielen noch einen Choral, um diese Probe auch gemeinsam zu beschließen und auch noch einmal kurz inne zu halten. Das ist vielleicht auch ein bisschen was anderes als im Musikverein. Und das find‘ ich was total schönes und wichtiges. Das habe ich bei meinen Chöre immer gemacht. Ansonsten ist es mir völlig Wurst, welche Hautfarbe, welche Religion, ob Mann, Frau oder divers.“ erzählt Fitting.

Die Türen der Bläserkantorei stehen also jedem offen. Hier sitzen Handwerker neben Lehrerinnen und Schüler neben Rentnern und auch mögliche finanzielle Hürden und Stolperfallen werden so gut es geht beiseitegeräumt. So können etwa Instrumente und Noten von der Bläserkantorei bereitgestellt werden.

Zusammenhalt im Posaunenchor

„Es macht halt Spaß irgendwie, zusammen zu spielen, die Leute zu treffen und auch neben dem Schulstress und neben dem Alltag auch mal ein bisschen abzuschalten und Spaß zu haben.“

„Und das ist auch schön so, der Zusammenhalt, dass man einfach mit Menschen in Kontakt kommt, die man normalerweise so einfach nicht treffen würde.“