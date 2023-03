SWR2 Abendkonzert vom 22.4.2023

Ihr Leben lang hat sie sich in selbst gewählter Isolation passioniert der Komposition verschrieben und ein umfangreiches Werk hinterlassen - doch erst seit einigen Jahren wird Johanna Senfter von der Musikwelt entdeckt. 1879 in Oppenheim am Rhein geboren, beginnt sie mit 16 Jahren an "Dr. Hoch's Konservatorium" in Frankfurt am Main zu studieren. Danach vertieft sie ihr kompositorisches Wissen bei Max Reger, der sie außerordentlich schätzt. Sie wird - so Regers Worte - seine beste Schülerin.

Zeitzeugen aus Oppenheim und Nachfahren erinnern sich an Begegnungen mit Johanna Senfter, Musikerinnen und Musiker erzählen, wie ihnen das Werk der Komponistin faszinierende Klangwelten erschlossen hat. (SWR 1999)

Sprecher*innen:

Eva Garg, Jutta Villinger, Günther Fleck und Uwe Koschel

Regie: Andrea Leclerque

Produktion: Südwestrundfunk 1999

Überarbeitete und gekürzte Wiederholung