SWR2 Abendkonzert vom 26.11.2022

Geistliche Musik

Johann Sebastian Bach:

"Schwingt freudig euch empor" BWV 36

Hana Blaziková (Sopran)

Robin Blaze (Countertenor)

Satoshi Mizukoshi (Tenor)

Peter Kooij (Bass)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

César Franck:

Choral Nr. 1 E-Dur

Kay Johannsen (Orgel)

Hans Georg Bertram:

"Wir sehen Dir entgegen", Psalmszene zum Advent

Wolfram Frommlet (Sprecher)

Gisela Feifel-Vischi (Oboe)

Ravensburger Motettenchor

Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben

Leitung: Michael Bender

César Franck:

Fantasie für Orgel A-Dur

Jürgen Essl (Orgel)

Gottfried August Homilius:

"Ergreifet die Psalter, ihr christlichen Chöre"

Katja Fischer (Sopran)

Martin Petzold (Tenor)

Körnerscher Sing-Verein Dresden

Dresdner Instrumental-Concert

Leitung: Peter Kopp

César Franck:

Choral Nr. 2 h-Moll

Carsten Wiebusch (Orgel)

Arvo Pärt:

"Magnificat"

Staatschor der Republik Lettland

Leitung: Maris Sirmais

"Advent" bedeutet "Ankunft" - im christlichen Glauben ist es die Ankunft Jesu, die Erwartung seiner Menschwerdung. Dichter und Komponisten thematisieren diese freudige Hoffnung immer wieder in vokalen und instrumentalen Werken: Johann Sebastian Bach in seiner Kantate "Schwingt freudig euch empor", Hans Georg Bertram in seiner Psalmszene "Wir sehen Dir entgegen", Gottfried August Homilius in seiner Kantate "Ergreifet die Psalter, ihr christlichen Chöre" und Arvo Pärt in seinem "Magnificat". Ergänzt wird diese adventliche Musik mit Orgelwerken von César Franck, er wurde vor 200 Jahren geboren.