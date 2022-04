SWR2 Abendkonzert vom 30.4.2022

Geistliche Musik

Olivier Messiaen:

Ausschnitte aus dem "Livre du Saint Sacrement"

Olivier Latry (Orgel)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Regina coeli" KV 108

Lynda Russel (Sopran)

Simon Johnson (Orgel)

Chor der St. Paul's Cathedral

St. Paul's Mozart Orchestra

Leitung: Andrew Carwood

Klemens Schnorr:

"Freu dich, du Himmelskönigin"

Klemens Schnorr (Orgel)

Alessandro Melani:

Marienvesper

Rheinische Kantorei

Das Kleine Konzert

Leitung: Hermann Max

Zu Beginn erinnern wir an den Komponisten Olivier Messiaen, der vor 30 Jahren starb. Nicht nur seine Orgelmusik ist im Geiste der Theologie entstanden.

Traditionell ist der Monat Mai ein Marien-Monat. Und so gibt es am Vorabend zu dieser Festzeit im zweiten Teil von SWR2 Geistliche Musik verschiedene Musik, die Maria, die Gottesmutter, als Himmelskönigin preisen. Als abschließender Gesang des abendlichen Stundengebets, der Komplet, beendet die Marien-Antiphon "Regina coeli, laetare" in der Osterzeit diesen Gottesdienst. Den Preis der "Himmelskönigin" stimmen Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart und Alessandro Melani an.