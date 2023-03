Gast im Studio: Viktoriia Vitrenko, Sopranistin und Dirigentin

Am Mikrofon: Katharina Eickhoff

Sopranistin, Dirigentin, Kuratorin, Aktivistin - damit ist der Aktionsradius von Viktoriia Vitrenko eigentlich nur unzureichend beschrieben. Sie ist eine der spannendsten Performance-Künstlerinnen in Sachen zeitgenössischer Musik, organisiert Hilfsaktionen für ukrainische und belarussische Künstler und Künstlerinnen und setzt sich nicht erst seit dem Krieg mit großer Energie, Mut und Ideen dafür ein, die Musikszene und die vielfarbige Kultur der Ukraine in ganz Europa bekannt zu machen. Nicht die russische Musik verbieten, sondern einfach mehr ukrainische Musik spielen, das ist Vitrenkos Motto, und so hat sie Musik aus der Ukraine mit ukrainischen MusikerInnen mitgebracht, über die sie im Gespräch mit Katharina Eickhoff lebhaft erzählt, von der Ouvertüre des Nationalkomponisten Lyssenko über Valentin Silvestrov hin zu neuen und neusten Kompositionen und Lieblingsbands wie Antytila und Dakha Brakha...



Musikliste:



Mikola Lyssenko:

Ouvertüre Taras Bulba

Orchestra of the Taras Shevchenko National Academic Theatre

Leitung: Konstantin Simeonov

Maxim Shalygin:

Bells aus "Limbo"

Viktoriia Vitrenko (Gesang und Klavier)

Mariana Sadovska:

A Recruit's song

Mariana Sadovska & Band

Antytila:

Let's talk

Antytila

Svyatoslav Lunyov:

Collapse Sonata

Svyatoslav Lunyov

Svyatoslav Lunyov:

Salve Regina aus "Mariologia"

Ensemble Alter Ratio

Leitung: Olga Prykhodko

Valentin Silvestrov:

Prayer for Ukraine (Maidan Version)

Kyiv Chamber Choir

Leitung: Mikola Hobdych

Heinali:

Beatrice

Oleg Shpudenko (Synthesizer)

Alla Zagaykevych:

Signs of presence aus "Limbo"

Viktoriia Vitrenko (Gesang und Klavier)

Dakha Brakha:

Karpatskyi Rep

Dakha Brakha