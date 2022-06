Gast im Studio: Valerie Eickhoff, Mezzosopranistin

Am Mikrofon: Malte Hemmerich

In diesem Jahr wurde sie zum neuen SWR2 New Talent - die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff. Die junge Sängerin ist Ensemble-Mitglied der Deutschen Oper am Rhein und - sie hört am liebsten Musik, die sie mitsingen kann. Insofern nicht verwunderlich, dass ihre Musikauswahl stimmlastig ist. Die Mezzospranistin, die früher Opernsängerin und Popstar gleichzeitig werden wollte, berichtet außerdem von ihrer Korngold-Obsession.

Dazu geht' s um folgende Fragen: Hat Adele eine gute Stimmtechnik? Und müssen Texte von Kunstliedern noch zeitgemäß sein? Und wie würde Valerie Eickhoff Musik von Berlioz Menschen ihrer Generation schmackhaft machen, die keine Klassik hören?

Mit welcher Mezzosopranistin sie immer verglichen wird und unter welchen Umständen sie sich von Rossinis Musik verabschieden würde, verrät sie SWR2 Musikredakteur Malte Hemmerich.



Musikliste:



Bob Dylan:

"Make you feel my love"

Adele (voc,bg)

Neil Cowley (p)

Wired Strings

Gioacchino Rossini:

"Der Barbier von Sevilla", Kavatine der Rosina (1. Akt)

Teresa Berganza (Sopran)

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Voi che sapete" aus "Die Hochzeit des Figaro" KV 492

Frederica von Stade (Mezzosopran)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Georg Solti

Erich Wolfgang Korngold:

"Mond, so gehst du wieder auf" aus: 4 Lieder des Abschieds op. 14

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Bengt Forsberg (Klavier)

Robert Schumann:

"Süßer Freund, du blickest..." aus: Frauenliebe und -leben op. 42

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Irwin Gage (Klavier)

Hector Berlioz:

"Le spectre de la rose" aus "Les nuits d'été" op. 7

Janet Baker (Mezzosopran)

New Phiharmonia Orchestra

Leitung: John Barbirolli

Gustav Mahler:

"Ich bin der Welt abhanden gekommen" aus den Rückert-Liedern

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Wilbur Clyde Schwandt, Fabian André:

"Dream a little dream of me"

Ella Fitzgerald