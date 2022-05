Gast im Studio: Vaclav Luks, Dirigent, Hornist, Cembalist, Musikwissenschaftler und Pädagoge

Teresa Berganza ist am 13. Mai im Alter von 87 Jahren in ihrer Heimat, unweit von Madrid gestorben. Mit 22 debütierte die Mezzosopranistin in Aix-en-provence - als Dorabella in Mozarts Oper "Cosi fan tutte". Damit legte sie den Grundstein für eine über drei Jahrzehnte währende Bühnenkarriere. Berganza war eine herausragende Mozart und Rossini-Interpretin. Als Carmen hat sie Maßstäbe gesetzt, zum ersten Mal sang sie Bizets Oper 1977 in Edinburgh, Jahre später folgte die legendäre Aufnahme mit Claudio Abbado. Als Lied-Interpretin war sie 1985 auch einmal bei den Schwetzinger SWR Festspielen. In der Sendung „Zur Person“ von 2017 spricht Teresa Berganza über ihren Werdegang, ihre Parade-Rollen, ihre Liebe zur spanischen Musik, ihre Lieblingskomponisten und über ihr Leben. mehr...