Geistliche Impulse für den Tag - Radiohörer:innen kennen seine Stimme aus den Sendungen, die am Morgen in den SWR Hörfunkprogrammen laufen: Thomas Steiger ist katholischer Theologe und Hörfunkpfarrer beim SWR. In Treffpunkt Klassik extra erzählt er von seiner Leidenschaft für die Oper und für Wien, spricht über "letzte Dinge" und warum das Radio auch ein "Medium für Einsame" ist.



Domenico Scarlatti:

Sonata Kk. 427 in G-Dur

Federico Colli (Klavier)

Frank Martin:

Messe für 2 vierstimmige gemischte Chöre a cappella, Kyrie

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Georg Friedrich Händel:

"Der Messias", "Comfort ye, my people, saith your God"

Mark Padmore (Tenor)

Les Arts Florissants

Leitung: William Christie

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73, 2. Satz

Glenn Gould (Klavier)

American Symphony Orchestra

Leitung: Leopold Stokowsky

Jules Massenet:

"Werther", Szene und Arie des Werther, 3. Akt

Benjamin Bernheim (Tenor)

Philharmonisches Orchester Prag

Leitung: Emmanuel Villaume

Anonymus:

"Als ich bei meinen Schafen wacht"

Andreas Weller (Gesang)

Kay Johannsen (Orgel)

Josef Strauß:

Sphärenklänge op. 235

Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 2 c-Moll, 4. Satz: Urlicht

Christiane Karg (Sopran)

Gerhild Romberger (Alt)

Chor des Bayerischen Rundfunks München

SWR Symphonieorchester

Leitung: Christoph Eschenbach

Aaron Copland:

"At the river" aus "Old American Songs"

Thomas Hampson (Bariton)

The Saint Paul Chamber Orchestra

Leitung: Hugh Wolff

Johann Sebastian Bach:

Triosonate Nr. 5 C-Dur, BWV 529, 1. Satz

Martin Neu (Orgel)