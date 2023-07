Gast im Studio: Thomas Schäfer, Direktor des Internationalen Musikinstituts Darmstadt und Künstlerischer Leiter der „Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt“

Am Mikrofon: Leonie Reineke

Seit 2009 verantwortet Thomas Schäfer die "Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt" - Sommerakademie, Diskursforum und Festival für Neue Musik in einem. Bei SWR2 stellt er seine Lieblingsmusik vor: eine Auswahl von Stücken unterschiedlichster Epochen und Genres, die sich über mehr als vier Jahrhunderte Musikgeschichte erstreckt. Denn wer sich in einer der bedeutendsten Geburtsstätten der westlichen Avantgardemusik aufhält, der hat ganz selbstverständlich all die anderen historischen und stilistischen Stränge im Blick, die irgendwann einmal Ausgangspunkt für all das waren, was wir heute "zeitgenössische Musik" nennen.



Musikliste:



Ludwig van Beethoven

Streichquartett a-moll op. 132, 3. Satz: Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit, in der lydischen Tonart

Melos Quartett

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 2 "Auferstehungssinfonie", 5. Satz

Cheryl Studer, Waltraud Meier

Arnold Schoenberg Chor und Wiener Philharmoniker

Leitung: Claudia Abbado

Pink Floyd:

The Wall

Another Brick in the Wall, Part 2

Fausto Romitelli:

An Index of Metals

Donatienne Michel-Dansac (Sopran)

Ictus Ensemble

Leitung: Georges-Elie Octors

Helmut Lachenmann:

Das Mädchen mit den Schwefelhölzern

Solist:innen

Staatsopernchor und Staatsorchester Stuttgart

Leitung: Lothar Zagrosek

Richard Wagner:

Parsifal, Vorspiel

Wiener Philharmoniker

Leitung: Georg Solti

The Chemical Brothers:

Surrender

Hey Boy Hey Girl

Rebecca Saunders:

dust 3

Christian Dierstein, Dirk Rothbrust (Percussion)

Teilnehmer:innen des Schlagzeugstudios der Darmstädter Ferienkurse 2021

John Dowland:

Time stands still

Ensemble Unidas:

Theresa Dlouhy (Sopran)

Eva Reiter (Viola da Gamba)

Christopher Dickie (Laute)