Gast im Studio: Theresa Pilsl

Am Mikrofon: Malte Hemmerich

Theresa Pilsl ist Sopranistin und singt unglaublich gerne Lied. Auch die Oper hat sie im letzten Jahr als Interpretin lieben gelernt. Privat, so steht es zumindest auf ihrer Website, hört sie gerne nicht-klassische Musik. Doch in die Sendung Treffpunkt Klassik extra schaffen es dann doch, neben Indie und jungen Sängerinnenentdeckungen, einige "Klassiker". Warum bei Schubert die Worte fehlen, Mendelssohn in drei Minuten zu Tränen rührt und Rhye beim Lernen im Medizinstudium hilft, erzählt Theresa Pilsl im Gespräch mit Malte Hemmerich.



Musikliste:



Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion, Chris Martin:

"Green eyes"

Coldplay

Robert Schumann:

3. Satz aus der Violinsonate Nr. 2 d-moll op. 121

Christian Tetzlaff (Violine)

Lars Vogt (Klavier)

Robin Braun, Michael Milosh:

"The fall"

Rhye

Georg Friedrich Händel:

"Il trionfo del tempo e del desinganno", Rezitativ und Arie der Bellezza

Sabine Devieilhe (Sopran)

Pygmalion

Leitung: Raphaël Pichon

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Scheidend", Lied op. 9 Nr. 6

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Erik Werba (Klavier)

Arlo Parks:

"Cola"

Arlo Parks (Gesang)

Ensemble

Franz Schubert:

Ausschnitt aus dem 1. Satz des Streichquintetts C-Dur D 956

Gautier Capucon (Violoncello)

Quatuor Ebène

Giovanni Battista Pergolesi:

Duett aus "Stabat Mater"

Barbara Bonney (Sopran)

Andreas Scholl (Countertenor )

Les Talens Lyriques

Leitung: Christophe Rousset

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Et incarnatus est" aus der c-Moll KV 427

Barbara Bonney (Sopran)

Arleen Augér (Sopran)

Rundfunkchor Berlin

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

Thomas Edward Yorke, Jon Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood, Phil Selway:

"House of cards"

Radiohead

Melody Gardot:

"Morning sun"

Melody Gardot (Gesang)