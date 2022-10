Am Mikrofon: Ines Pasz

Seit 18 Jahren klettert Tamina Kallert in der Fernseh-Sendung "Wunderschön" auf Vulkane, reitet auf Kamelen, besucht einsame Inseln, Millionenmetropolen, Strände, durchstreift Wälder und Dschungel, wandert, taucht, läuft und fliegt. Vor allem aber trifft sie dabei Menschen, entlockt ihnen tolle und berührende Geschichten. Das alles mit Begeisterung und Neugier, mit ungeheurerer Lust am Ankommen und Aufbrechen. Genauso gerne kehrt sie aber auch wieder zurück in ihr Schwarzwaldhaus am Rande ihrer Heimatstadt Freiburg. Von all dem erzählt Tamina Kallert in "Treffpunkt Klassik extra", und auch von der Musik, die sie auf ihren Reisen kennen gelernt hat, oder die ihr von ihrer Kindheit an vertraut ist.



Musikliste:



Charles Trenet:

"La mer"

Charles Trenet (voc)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie Nr.40 g-Moll, KV 550, 1. Satz

Anima Eterna

Leitung: Jos van Immerseel

Robert Schumann:

"Mondnacht", op. 39 , Nr. 5

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)

Max Bruch:

Violinkonzert Nr. 1 g-Moll, op. 26, 1. Satz

Julia Fischer (Violine)

Tonhalle-Orchester Zürich

Leitung: David Zinman

Johann Sebastian Bach:

Weihnachts-Oratorium BWV 248, Eingangschor

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Edward Elgar:

"Salut d'amour" op. 12

Daniel Hope (Violine)

Deutsches Kammerorchester Berlin

Jacobus Vaet:

"Vitam quae faciunt beatiorem"

Dufay Ensemble Freiburg

Leitung: Eckehard Kiem

Edvard Grieg:

Morgenstimmung aus Peer Gynt,bearbeitet

Ragnhild Hemsing (Hardanger Fiddle)

Trondheim Soloists

Mani Matter:

"I han es Zündhölzli azünd"

Mani Matter

Walter Jurmann:

"Veronika, der Lenz ist da"

Comedian Harmonists

Rick Davies, Roger Hodgson:

"Take the long way home"

Supertramp