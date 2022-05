„Ich mag Musik, die einfach da ist!“, sagt der Musikjournalist Stefan Fricke, der seit 2008 als Redakteur für Neue Musik und Klangkunst für den Hessischen Rundfunk in Frankfurt tätig ist. Dementsprechend ist er vor allem von Musik fasziniert, die sich emotional mitteilt und die Hörerinnen und Hörer in ganz wörtlichem Sinne packt. Woher diese Musik – historisch und ästhetisch – stammt, ist dabei zunächst einmal zweitrangig.

In SWR2 Treffpunkt Klassik Extra spricht Fricke unter anderem über seine musikalische Sozialisation im westfälischen Posaunenchor und seinen Weg zur Musik der Avantgarde.

Musikliste:

Dieter Schnebel:

"Schumann-Moment"

Neue Vocalsolisten

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Zoltán Peskó

Claudio Monteverdi:

"Lamento della ninfa"

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Jakob Pilgram und Michael Feyer (Tenor)

Luca Tittoto (Bass)

La Cetra Barockorchester Basel

Leitung: Andrea Marcon

Heinrich Schütz:

"Danket dem Herrn, denn er ist freundlich" SWV 45

Adèle Carlier (Sopran)

Marielou Jacquard (Mezzosopran)

Constantin Goubet (Tenor)

Virgile Ancely (Bariton)

Ensemble Le Cris de Paris

Leitung: Geoffray Jourdain

Luigi Nono:

"No hay caminos, hay que caminar..." Andrei Tarkowskij

SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Ýlhan Mimaroðlu:

Prelude No. 17 "Istanbul Fog"

Elektroakustische Komposition

Steve Reich:

"Tehillim"

Steve Reich and Musicians

Leitung: George Manahan

Tona Scherchen:

"Tao"

Eckart Schloifer (Bratsche)

Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Peter Burwik

György Kurtág:

Präludium und Walzer in C aus: "Játékok"

Gábor Csalog (Klavier)

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Rosenkranzsonaten, Sonate I "Mariae Verkündigung"

Daniel Sepec (Violine)

Hille Perl (Viola da Gamba)

Lee Santana (Theorbe)

Michael Behringer (Cembalo/Orgel)