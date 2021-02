Am Mikrofon: Sabine Fallenstein

Als Wanderer zwischen Theorie und Praxis hat sich Rolf Ehlers im Bereich des Musikmanagements und als Sänger Verdienste erworben. Der Manager etablierte die Camerata Vocale Freiburg bei internationalen Festivals und lenkte danach erfolgreich die Geschicke des Balthasar-Neumann-Chores und -Ensembles unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Seit 2014 leitet er die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz. Künstlerisch war er zunächst in Profi- und Rundfunkchören, dann auch in solistisch besetzten Ensembles aktiv. Mit seiner leichten, hohen Tenorstimme fühlt er sich vor allem in der Musik des Barock und der Renaissance zu Hause, was sich in seiner Musikauswahl für diese Sendung unschwer er-hören lässt.



Musikliste:



Dietrich Buxtehude:

"Ad genua - Ad ubera portabimini" aus "Membra Jesus nostri"

La Maîtrise de garçons de Colmar

La Chapelle Rhénane

Leitung: Benoit Haller

Franz Schubert:

"Et incarnatus est" aus der Messe Es-Dur D 950

Immortal Bach Ensemble

Leipziger Kammerorchester

Leitung: Morten Schuldt-Jensen

Johann Sebastian Bach:

"Wenn soll es doch geschehen" aus der Kantate

"Lobet Gott in seinen Reichen" BWV 11 / 249b

Chor und Orchester des Collegium Vocale, Gent

Leitung: Philippe Herreweghe

Claudio Monteverdi:

"Zefiro torna", Madrigal, Fassung für Sopran, Countertenor und Basso continuo

Nuria Rial (Sopran)

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Mitglieder des Ensemble L' Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Giovanni Pierluigi da Palestrina:

"Gloria" aus Missa Papae Marcelli für 6 Stimmen

Dufay Ensemble

Joseph Rheinberger:

"Kyrie" aus der Messe Es-Dur op. 109

Camerata Vocale Freiburg

Leitung: Winfried Toll

Johannes Brahms:

Intermezzo Es-Dur op. 117 Nr. 1

Anna Gourari (Klavier)

William Hanna, Joseph Barbera, Hoyt Curtin:

"Flintstones", bearbeitet von Jacob Collier

Jacob Collier (Gesang, Instrumente)

Tennysonone:

"Das ist das Beste der Gefühle"

Django Heinrich Reinhardt (Gesang)