Am Mikrofon: Christiane Peterlein

Rebecca Gablé ist bekannt für ihre im Mittelalter spielenden historischen Romane, insbesondere die Waringham-Saga: Ihre Millionen-starke Leserschaft reist mit den Mitgliedern der Waringham-Familie durch die Geschichte, erlebt historische Schlüsselmomente und trifft Heldenfiguren wie Richard Löwenherz und Königin Elisabeth I. ganz privat. In SWR2 Treffpunkt Klassik extra erzählt Rebecca Gablé von komponierenden Nebenfiguren und Laute-spielenden Aristokraten in ihren Romanen und verrät, welche Musik sie auf Recherchereisen in Südengland hört.



Musikliste:



Antonio Vivaldi:

Die vier Jahreszeiten, "Der Winter", 2. Satz

Nigel Kennedy (Violine)

English Chamber Orchestra

Leitung: Nigel Kennedy

Aram Chatschaturjan:

Toccata es-Moll

Jasmina Kulaglich (Klavier)

Hubert Parry:

"Jerusalem", bearbeitet für Chor und Orchester

Royal Choral Socitey

BBC Concert Orchestra

Leitung: Barry Wordsworth

Alexander Borodin:

Streichquartett Nr. 2 D-DurStreichquartett Nr. 1 A-Dur, 3. Satz

The Lindsays

Tomaso Giovanni Albinoni:

Streichquartett d-Moll op. 9 Nr. 2, 2. Satz, Bearbeitung

Ercole Nisini (Posaune)

Instrumenta Musica

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Die Zauberflöte", Arie der Königin der Nacht (2. Akt)

Edda Moser (Sopran)

Orchester der Bayerischen Staatsoper

Leitung: Wolfgang Sawallisch

William Byrd:

"Praise our Lord all yee gentiles", Psalm

The King's Singers

Keith Emerson:

Piano Concerto No. 1

Emerson

London Philharmonic Orchestra

Leitung: John Mayer

Robert Schumann:

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 ("Rheinische"), 1. Satz

Münchner Philharmoniker

Leitung: Pablo Heras-Casado

John Williams:

"Yoda's theme, Star Wars: Episode V - The empire strikes back" (Filmmusik)

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Recording Arts Orchestra of Los Angeles

Leitung: John Williams