Am Mikrofon: Gregor Papsch

Stefan Willich ist Direktor des Instituts für Sozialmedizin am Berliner Universitätsklinikum Charité und seit Monaten ein gefragter Experte in der Corona-Pandemie. Der Arzt-Beruf ist aber nur die eine Berufung, die andere führt ihn regelmäßig auf die Konzertbühnen der Welt. Als Gründer und Dirigent des World Doctors Orchestra (WDO) versteht er sich als Botschafter für eine globale medizinische Verantwortung. "Wenn ich schon nicht Musiker geworden bin, dann will ich etwas wirklich Wichtiges für alle Menschen tun".



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

"Gloria in excelsis Deo" und

"Et in terra pax" aus der Messe h-Moll BWV 232

Gächinger Kantorei Stuttgart

Bach-Collegium Stuttgart

Leitung: Helmuth Rilling

Igor Strawinsky:

"Höllentanz des Königs Kastschei," aus der Suite "Der Feuervogel"

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Sergiu Celibidache

Ludwig van Beethoven:

1. Satz aus dem Streichquartett c-Moll op. 18 Nr. 4

Kuss Quartett

Johannes Brahms:

2. Satz aus der Violinsonate Nr 3 d-Moll op. 108

Gidon Kremer (Violine)

Andras Schiff (Klavier)

Camille Saint-Saëns:

"Mon coeur s'ouvre à toi", Arie der Dalila aus dem 2. Akt der Oper "Samson et Dalila"

Elina Garanca (Mezzosopran)

SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Marco Armiliato

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 2 c-Moll für Sopran, Alt, gemischten Chor und Orchester

World Doctors Orchestra

Leitung: Stefan Willich

Franz Schubert:

4. Satz Presto vivace aus der Sinfonie Nr. 3 D-Dur D 200

Concertgebouw Orchestra

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Franz Schubert:

"An die Musik", Lied für Singstimme und Klavier D 547

Matthias Goerne (Bariton)

Helmut Deutsch (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

4. Satz Allegro con brio aus der Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado