Gast im Studio: Prof. Andreas Rödder

Am Mikrofon: Sabine Fallenstein

Historiker, Kirchenmusiker, Jazz-Pianist - Andreas Rödder vereint viele Talente (höchstwahrscheinlich noch einige mehr), und das macht ihn nicht nur zu einem international geschätzten Wissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt "Neueste Geschichte", sondern auch zu einem begehrten Gast, wenn es medial um die Einschätzung politischer wie gesellschaftlicher Entwicklungen und Perspektiven geht. Seine Professur bindet den gebürtigen Westerwälder an die Johannes Gutenberg Universität Mainz, sein Renommee führt ihn in aller Herren Länder. Aktuell lehrt er an der Johns-Hopkins-Universität in Washington, doch pünktlich zum Orgelspiel im Weihnachtsgottesdienst und zur Aufnahme seines Musikprogramms im Gespräch mit Sabine Fallenstein landete er wieder in der Heimat.



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

„Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“, Eingangchor aus: Matthäuspassion BWV 244

Choir of King's College, Cambridge

Academy of Ancient Music

Leitung: Stephen Cleobury

Richard Wagner:

Vorspiel zum 3. Akt der Oper „Lohengrin“ WWV 75

The Philadelphia Orchestra

Leitung: Christian Thielemann

Anton Bruckner:

4. Satz aus: Sinfonie Nr. 5 B-Dur WAB 105 Originalfassung

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Herbert Blomstedt

Sergej Rachmaninow:

3. Satz aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll op. 18

Daniil Trifonov (Klavier)

The Philadelphia Orchestra

Leitung: Yannik Nézet-Séguin

Charles Hubert Hastings Parry:

Psalm 84: "O how amiable are thy dwellings"

Exeter Cathedral Choir

Leitung: Lucian Nethsingha

Arvo Pärt:

„Cantus in memory of Benjamin Britten“

für Streichorchester und eine Glocke

SWR Symphonieorchester

Leitung: Osmo Vänskä

Louis Vierne:

4. Satz aus: Orgelsinfonie Nr. 1 d-Moll

Gerhard Grann (Orgel)

Leroy Anderson:

„Sleigh Ride“,

arrangiert für Jazz Trio von Mads Granum

Mads Granum Trio