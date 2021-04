Am Mikrofon: Björn Gottstein

Petra Olschowski hat als Ballettkritikerin gearbeitet, hat wichtige Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg gleitet und ist seit 2016 Staatsekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für die Belange der Kunst zuständig. Im Gespräch erzählt sie, wie sie selbst als Klavierschülerin begonnen hat, wie sie die Musik ihrer Jugend bewertet, was Leonard Cohen mit dem Schwarzen Donnerstag in Stuttgart zu tun hat und wie sie heute auf die baden-württembergische Musiklandschaft schaut.



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

Präludium und Fuge C-Dur Nr. 1 aus "Das Wohltemperierte Klavier"

Glenn Gould, Klavier

Henry Purcell:

"Thy hand, Belinda" und

"When I am laid in earth" aus der Oper "Dido und Aeneas"

Simone Kermes (Sopran)

MusicAeterna

Leitung: Theodor Currentzis

Franz Schubert:

Fantasie f-Moll D. 940

Klavierduo Grau/Schumacher

Billy Holiday:

"Strange Fruit"

Leonhard Cohen:

"Famous Blue Raincoat"

George Michael:

"The First Time Ever I Saw Your Face"

Amy Winehouse:

"Back to Black"

Fola Dada & Rainer Tempel:

"Hope is the Thing With Feathers"

Studnintzky Trio

Lacuna:

Sebastian Studnitzky (Trompete, Klavier, Synthesizer)

Dieter Ilg (Kontrabass)

Wolfgang Haffner (Schlagzeug)

Konstantin Wecker:

"Wenn der Sommer nicht mehr weit ist"