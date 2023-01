Marin Marais:

Feste Champetre aus „Suite dans un goût étranger“

Lorenz Duftschmid (Viola da gamba)

Thomas C. Boysen (Theorbe)

Johannes Hämmerle (Cembalo)



Traditional:

„Es kostez an“

Wolfram Zimmermann (Gitarre)

Christian Maes (Akkordeon)



Caspar Sanz:

Preludio

Fritz Mühlhölzer (Barockgitarre)



Santiago de Murcia:

Grabe

Fritz Mühlhölzer(Barockgitarre)



Christian Zehnder:

Wat ju no

Christian Zehnder (Obertongesang,voc,instruments)



Henry Mancini:

Moon river Cha Cha

Henry Mancini and his orchestra

Leitung: Henry Mancini



Petra Gack:

„Die Zeit“

Petra Gack (Gesang)



Jean-Philippe Rameau:

„Les Indes galantes“, Danse du calumet de la paix

Nadine Koutcher (Sopran)

Alexei Svetov (Bass)

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis



Jospeh Cosma:

Autumn leaves

Sax'n Hop



Mike Schweitzer:

„Garo“

Mike Schweizer (Saxofon)

Florian Döling (Kontrabass)



Claudio Monteverdi:

Zefiro torna

Nuria Rial (Sopran)

Philippe Jaroussky (Countertenor)

L'Arpeggiata



Andrew Lloyd Webber:

Heaven on their minds

Murray Head (voc)

Leitung: Alan Doggett