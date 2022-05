Gast im Studio: Patrick Zielke (Bass)

Am Mikrofon: Sylvia Roth

Wieso stehen die Bässe in der Oper eigentlich immer im Schatten der Tenöre? Und kann man auch für kleinere Rollen brennen? Patrick Zielke ist Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim, hat Mozart, Strauss und Wagner im Repertoire, singt aber liebend gern auch Bernstein oder Piazzolla. 2020 wurde er mit dem renommierten Theater-Preis 'Der Faust' ausgezeichnet - und nicht nur davon erzählt er im Interview. Er spricht auch über seine Leidenschaft für Crossover und über den Mut zum Risiko auf der Bühne, er verrät, was er auf langen Zugfahrten macht, wie er Küchenmesser schärft und wieso er den Bodensee am liebsten auf der Luftmatratze genießt.



Musikliste:



Eugène Ysaye:

Violinsonate a-Moll op. 27, Prélude (Obsession)

Maxim Vengerov (Violine)

Leonard Bernstein:

Songfest, "To what you said"

Donald Gramm (Bass)

Washington National Symphony Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Sergej Prokofieff:

Klavierkonzert Nr.1 Des-Dur op. 10, 1. Satz: Allegro brio

Evgeny Kissin (Klavier)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

Hugo Distler:

Mörike-Chorliederbuch op. 19, Frage und Antwort

Württembergischer Kammerchor

Leitung: Dieter Kurz

Richard Strauss:

Der Rosenkavalier, "Da und da und da und da" (3. Akt)

Manfred Jungwirth (Ochs)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Georg Solti

Astor Piazzolla:

Maria de Buenos Aires, "Milonga carrieguera por Maria la niña "

Julia Zenko und Jairo (Gesang)

KremerATA

Leitung: Gidon Kremer

Friedrich Gulda:

"Für Rico"

Friedrich Gulda (Clavichord)

Richard Wagner:

Parsifal, "O Gnade höchstes Heil", Arie des Gurnemanz

Patrick Zielke (Gurnemanz)

Die Bremer Philharmoniker

Leitung: Markus Poschner

Gisbert zu Knyphausen:

"Dich zu lieben ist einfach"

Gisbert zu Knyphausen (Gesang und Gitarre)

Sophie-Carmen Eckhardt-Grammaté:

Sonate Nr. 1 E 45, 1. Satz: Allegro moderato

Marc-André Hamelin (Klavier)

Richard Wagner:

"Götterdämmerung", "Hoiho!" (2. Aufzug)

Karl Ridderbusch (Hagen)

Chor der Deutschen Oper Berlin

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan