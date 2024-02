Am Mikrofon: Tabea Dupree

Wer mit elf Jahren Musik studiert und mit zwölf seine erste Oper komponiert, der bekommt schnell den Stempel "Wunderkind" aufgedrückt. Dem ist Patrick Hahn längst entwachsen. Als jüngster Generalmusikdirektor im deutschsprachigen Raum bringt der 28-jährige Österreicher viele frische Ideen an die Wuppertaler Bühnen und hebt als erster Gastdirigent des Münchner Rundfunkorchesters seltene Musikschätze. Auch seine Musikauswahl für Treffpunkt Klassik extra hält Raritäten und Musik zum Schmunzeln bereit. Denn Patrick Hahn ist auch Musikkabarettist und verrät, wann ein musikalischer Witz zündet.

Musikliste:

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sinfonie Nr. 2 B-Dur op. 52, Lobgesang, "Alles was Odem hat, lobe den Herrn"

London Symphony Chorus

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Georg Danzer:

"Laß mi amoi no d' Sun aufgehn segn"

Austria 3

Alexander von Zemlinsky:

Eine florentinische Tragödie op. 16, Vorspiel

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Patrick Hahn

Viktor Ullmann:

"Der Kaiser von Atlantis" op. 49, Der Tod und Schluss der Kammeroper

Tareq Nazmi (Bass)

Juliana Zara (Sopran)

Christel Loetzsch (Mezzosopran)

Johannes Chum (Tenor)

Lars Woldt (Bass)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Patrick Hahn

Raphael Gualazzi:

"Un mare in luce"

Raphael Gualazzi (Gesang, Klavier)

Georg Kreisler:

"Das Mädchen mit den drei blauen Augen"

Georg Kreisler (Gesang, Klavier)

Charles Ives:

"Three Places in New England" No. 7, "Putnams Lager"

San Francisco Symphony

Leitung: Michael Tilson Thomas

Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes:

"The girl from Ipanema"

João Gilberto (Gitarre, Gesang)

Stan Getz (Saxofon)

Ensemble

Edgard Varèse:

"Ameriques", Anfang

Royal Concertgebouw Orchestra

Leitung: Riccardo Chailly

Johann Sebastian Bach:

Weihnachts-Oratorium BWV 248, Nr. 10: Sinfonia

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann