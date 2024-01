Gast im Studio: Okka von der Damerau, Mezzosopranistin

Am Mikrofon: Sylvia Roth

Richard Wagners Opernsprache ist ihr zur zweiten Heimat geworden - nicht nur in Bayreuth ist Okka von der Damerau damit zu erleben. Die vielseitige Mezzosopranistin konzertiert mit den großen Dirigenten und Orchestern unserer Zeit, ist in der Gattung Oper ebenso unterwegs wie im Lied. Das Unorthodoxe hat sie sich auf die Fahnen geschrieben: Obwohl sie in Norddeutschland aufgewachsen ist, lebt sie gern im bayerischen Freistaat, auf's Fahrrad setzt sie sich auch schon mal mit nassen Haaren - ganz ohne Angst vor Erkältungen. Eine beeindruckende Sänger-Persönlichkeit im Gespräch.



Musikliste:



Johannes Sebastian Bach:

Violin-Partita Nr. 1 in b-Moll, Tempo di Bourée

Isabelle Faust (Violine)

Richard Wagner:

Das Rheingold, Szene der Erda

Okka von der Damerau (Mezzosopran)

Das Festspielorchester

Leitung: Cornelius Meister

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klaviersonate Nr. 11 A-Dur K 331, Thema mit Variationen

Daniel Barenboim

Heinrich Schütz:

"Es ist erschienen"

Dresdner Kammerchor

Capella Sagittariana Dresden

Leitung: Hans-Christian Rademann

Johann Strauß:

Die Fledermaus, Arie des Orlofsky "Ich lade gern mir Gäste ein" und "Im Feuerstrom der Reben"

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Wiener Symphoniker

Leitung: Willi Boskovsky

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 2, 4. Satz "Urlicht"

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Zubin Mehta

Frank Martin:

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, "Wachtfeuer"

und "Das Heer"

Okka von der Damerau (Gesang)

Philharmonia Zürich

Leitung: Fabio Luisi

Antonín Dvorák:

Slawischer Tanz Nr. 2 e-Moll, Allegretto grazioso

Khatia Buniatishvili (Klavier)

Gvantsa Buniatishvili (Klavier)

Christoph Friedrich Nicolai:

"Ich hab' die Nacht geträumet"

Kammerchor Cantamus Dresden

Leitung: Stefan Vanselow

Maximilian Höcherl:

"You're what I really came for"

Maximilian Höcherl