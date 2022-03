Gast im Studio: Nirujan Sehasothy, Solist für die südindische Geige

Am Mikrofon: Anette Sidhu-Ingenhoff

Nirujan Sehasothy entdeckt die Geige als Jugendlicher. Sri Lanka und Tamil Nadu prägen seinen musikalischen Background, die Familie lebt schon lange in Deutschland und führt in der Schweiz mehrere Musikschulen. Seinen Unterricht erhielt er von Lalgudi G.J.R Krishnan, der die karnatische Geigentradition entscheidend prägte. Im Studio lüftet er so manches Geheimnis um das so ganz andere Spiel der Geige in südindischer Musik.



Musikliste:



Terry Riley:

G-Song für Streichquartett, Bearbeitung für Klavier solo

Alexandra Sostmann (Klavier)

Traditional:

"Thillana Desh", ein traditionelles südindisches Tanzstück

Lalgudi G.J.R. Krishan (Violine)

Johannes Brahms:

aus: Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll, op. 102 "Doppelkonzert", 3. Satz: Vivace non troppo

Gil Shaham (Violine)

Jian Wang (Violoncello)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

L.Subramaniam, Stu Goldberg:

"Satya Priya"

Stu Goldberg (Piano, Synthesizer)

Larry Coryell (Jazzgitarre)

Traditional:

Ein Lied im Raga Ravi Chantrikar

Nirujan Sehasothy (Geige)

Rukshan Sritangaraja (Mridangam)

Traditional:

"Baro Krishnayya", Lied

Lalgudi G.J.R. Krishan (Geige)

Traditional:

"Mirdangam", Trommel-Duett

Abhishek Raghuram

Ananda Krishnan

Olivier Messiaen:

aus: "Quatuor pour la fin du temps" für Violine,

Violoncello und Klavier (Quartett für das Ende der Zeit),

6. Satz: "Danse de la fureur, pour les sept trompettes"

Amatis Piano Trio

Traditional:

"Thillana Hamirkalyani", ein Tanzstück

Lalgudi G.J.R. Krishan (Geige)

Traditional:

"Raga Malkauns" für Sitar, Geige, Tabla und Mridangam, Thala

Niruian Serasothy (Violine)

Hindol Deb (Sitar)

Arup Sengupta (Tabla)

Herbert Lang (Mridangam)