Am Mikrofon: Sylvia Roth

Als Elettra bei den Salzburger Festspielen riss sie das Publikum zu Applausstürmen hin, aktuell begeistert sie die Besucher*innen des Theater Basel als eine Traviata, die die gesamte Vorstellung über alleine auf der Bühne steht. Die Sopranistin Nicole Chevalier ist nicht nur eine Ausnahmesängerin, sondern auch eine Ausnahmedarstellerin. International an großen Opernhäusern unterwegs, startete die Amerikanerin ihre Karriere am Stadttheater Freiburg - und beinahe hätte sie nicht die Musik, sondern die Medizin zum Beruf gewählt ... Ein Gespräch über Spontaneität, Gratwanderungen und die Kraft des Erzählens.



Musikliste:



Georg Friedrich Händel:

"Messiah", "Rejoice greatly"

Kathleen Battle (Sopran)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner

Giacomo Puccini:

"Gianni Schicchi", Arie der Lauretta "O mio babbino caro"

Maria Callas (Sopran)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Tullio Serafin

Giuseppe Verdi:

Ouvertüre zur Oper "La Traviata"

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Carlos Kleiber

Jacques Offenbach:

"Les Contes d'Hoffman", Arie der Olympia "Les oiseaux dans la charmille"

Joan Sutherland (Sopran)

Jacques Charon

Swiss Radio Choir

L'Orchestre de la Suisse Romande

Leitung: Richard Bonynge

Maurice Chevalier:

"Place Pigalle"

Maurice Chevalier (Gesang)

Neil Young:

"The Needle And The Damage Done"

Neil Young (Gesang und Gitarre)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Idomeneo", Arie der Elettra, "Oh smanie" (3. Akt)

Nicole Chevalier (Sopran)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Theodor Currentzis

Umberto Giordano:

"Andrea Chénier", Arie "La mamma morta"

Philharmonia Orchestra

Leitung: Tullio Serafin

Harold Arlen:

"Somewhere over the rainbow"

Judy Garland (Gesang)

Bob Dylan:

"A Hard Rain's A Gonna Fall"

Bob Dylan (Gesang und Gitarre)