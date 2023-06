Gast im Studio: Natasha Loges, Professorin für Musikwissenschaft an der Musikhochschule Freiburg

Natasha Loges ist seit einem Jahr Professorin für Musikwissenschaft an der Musikhochschule Freiburg. Aufgewachsen in Kuwait und in Indien, ging sie zum Studium nach London und promovierte über Johannes Brahms. Seit Jahren macht sie sich stark für mehr Diversität in der Klassik-Szene. Im Gespräch mit Rafael Rennicke berichtet sie von ihrer Entdeckerlust und sagt: „Die Welt der Klassik ist viel größer, als ich dachte.“

Gibt es „echte“ klassische Musik?

In ihrer Kindheit in Kuwait gab es kaum westliche klassische Musik, erinnert sich Natasha Loges. Das „Warsaw Concerto“ des englischen Filmmusik-Komponisten Richard Addinsell war eines der ersten Stücke, das sie für „klassische Musik“ hielt – eine spätromantische Stilkopie. „Ich liebte die üppige, höchst sentimentale Melodie und habe mir meine Kassette hunderte Male angehört.“

Später habe sie eine Phase erlebt, in der sie die Nase rümpfte und glaubte, diese Musik sei keine „echte“ klassische Musik. Heute werde ihr klar, wie bedeutungslos diese Einstellung war – und wie unsicher sie sich damals fühlte und sich fragte, ob sie überhaupt „kultiviert“ genug sei.

„Wir hören zuerst mit dem Herzen, die intellektuellen Fragen können wir danach stellen“, sagt die Musikwissenschaftlerin. Ihr habe es im Leben nie geholfen, ästhetische Vorurteile zu haben. „Was mir aber immer geholfen hat: Offen zu bleiben für jede Art von Musik und dabei auch wahrzunehmen, wie andere Menschen auf sie reagieren.“

Steife europäische Konzertrituale

Als Natasha Loges im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal nach Europa kam, nach England, erlebte sie viele Dinge zum ersten Mal: Die jugendliche Pianistin spielte erstmals auf einem Flügel, besuchte klassische Konzerte. „Es hat lange gedauert, bis ich anfing, Spaß daran zu haben“, erinnert sie sich.

Die Konzertrituale in Europa erlebte sie als steif. In ihrer Spontaneität fühlte sie sich eingeschränkt. Auch wenn sie sich die Hintergründe für die Konventionen in westeuropäischen Konzertsälen längst erklären kann und sie auch zu schätzen weiß, sagt sie: „Ich habe noch heute das Gefühl: Im Konzertsaal kann ich nur ein halber Mensch sein.“

Neuanfänge in der Klassik-Szene

Spätestens als Professorin für Musikwissenschaft am Royal College of Music sei ihr bewusst geworden, dass sich die Lehrpläne an den Hochschulen, ja überhaupt die gesamte klassische Musik-Szene verändern müsse: „Auf einmal dachte ich: Es kann so nicht weitergehen! Ich möchte nicht die nächsten 30 Jahre meines Arbeitslebens immer das Gleiche tun. Ich merke immer wieder: Die Welt der Klassik ist viel größer, als ich dachte.“

Das Royal College of Music befindet sich in South Kensington, London, direkt gegenüber der Royal Albert Hall. Von 2005 bis 2022 unterrichtete Natasha Loges hier, von 2016 bis 2022 war sie „Head of Postgraduate Programmes“ und ab 2021 Professorin für Musikwissenschaft. 2022 erhielt sie dann den Ruf auf eine Professur für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik Freiburg. IMAGO IMAGO / agefotostock

Die klassische Musik sei „nach wie vor sehr eurozentrisch“, so Loges. Aber: „Die Welt verändert sich. Und was vor 20 Jahren wichtig war, wird vielleicht nicht mehr wichtig sein.“ Sie spürt eine Aufbruchstimmung: Viele Musikerinnen und Musiker aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt würden versuchen, Anfänge in der klassischen Musik zu machen. „Und ich hoffe, wir sind offen für solche Menschen.“

Integration mit Licht und Schatten

Als Natasha Loges auf das Album „El Nour“ der ägyptischen Sopranistin Fatma Said stieß, war es das erste Mal, dass sie Arabisch in einem CD-Booklet gedruckt sah. „Das machte mir klar, wie viel von meinem Hintergrund ich bei meinem Versuch, mich in Europa zu integrieren, einfach abgeschnitten hatte wie mit einer Sense.“

Es sei ihr wichtig gewesen, sich in Europa gut zu integrieren, es sei notwendig gewesen, und sie bereue es nicht. „Aber es war wunderbar, zu sehen, dass es für diesen Hintergrund und auf einem so hohen musikalischen Niveau einen Platz gibt.“

Für Natasha Loges ist Fatma Said eine der beeindruckendsten jungen Künstlerinnen. Und trotz ihrer geschäftigen Karriere sei sie großzügig genug gewesen, im letzten Semester mit Loges‘ Studierenden online zu sprechen. „Völlig aufgeschlossen und abenteuerlustig.“

Stille Asiaten? Fort mit faulen nationalen Stereotypen!

Natasha Loges führt die japanische Jazzpianistin Hiromi Uehara als Beispiel dafür an, dass Energie und Brillanz, stilistische Bandbreite und überbordende Kreativität keine besondere Qualitäten europäischer Musik seien. Im Lauf der Jahre habe sie unzählige Studierende aus Ostasien in ihren Klassen gehabt. Und es habe sie wütend gemacht, dass über die meist sehr stillen Mädchen oft abwertend gesprochen wurde.

„Früher hatte ich nicht den Mut, mich zu äußern und zu fragen, was genau wir als Pädagoginnen und Pädagogen tun können, um ihre unabhängige Musikalität zu fördern.“ Hiromi sei eine brillante Musikerin „und eine Mahnung, faule nationale Stereotypen zu vermeiden“.

Komponistinnen und globale Klassik

Regelmäßig setzt Natasha Loges in ihren Seminaren die Musik von bislang kaum beachteten Komponistinnen auf den Lehrplan. Als sie mit ihren Studierenden die Klavierkonzerte von Marie Jaëll durchnahm, seien manche regelrecht wütend geworden: „Sie fragten sich: Warum nur kannten wir diese Komponistin bislang nicht? Und dieses Hinterfragen hat mich wirklich glücklich gemacht. Denn solche Fragen müssen wir uns stellen!“

Auch mit Blick auf die Klassik aus allen Teilen der Welt gebe es noch viel zu tun, meint Loges. Es sei eine gemeinsame Verantwortung von Veranstaltern, Ausbildungsstätten und Interpretinnen und Interpreten, mehr Diversität in die Klassik-Szene zu bringen. Als Hochschulprofessorin sehe sie es als ihre Pflicht an, mit Mut und Neugier für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt einzutreten. „Ich habe eine sichere Stelle und die Freiheit, so etwas zu lehren.“

Dabei wird sie immer wieder selbst überrascht und lässt sich inspirieren von Interpretinnen und Interpreten. In Europa seien wir viel zu besessen von sogenannten Meisterwerken und Originalität in der Kunstmusik, meint sie. Ihr unbefangener Blick, der über den europäischen Tellerrand hinausreicht, lehre sie aber etwas Anderes: „Ich entdecke immer wieder, dass die Geschichte der klassischen Musik, die mir beigebracht wurde, so unvollständig ist, dass ich von vorne beginnen muss.“