Gast im Studio: Mike Svoboda, Posaunist, Komponist und Performer

Am Mikrofon: Rafael Rennicke

Er spielte Alphorn auf dem Dach des World Trade Centers, Posaune bei den Donaueschinger Musiktagen, steppte zur Musik Stockhausens in der Mailänder Scala, komponiert und dirigiert und lehrt als Professor an der Basler Musikhochschule "Performance zeitgenössische Musik": Mike Svoboda ist ein kreatives Kraftwerk und immer für eine Überraschung gut. In SWR2 Treffpunkt Klassik spricht er über seine Kindheit und Jugend in Chicago, über Schlüsselerlebnisse mit der Musik Gustav Mahlers und dem Jazz-Trompeter Maynard Ferguson - und wie er auch als Komponist Performer sein will und den Draht zum Publikum nicht verliert.



Musikliste:



Mike Svoboda:

"Kuhreihen des El Mash-Subway Station at 81st"

Mike Svoboda (Alphorn)

Ferdinand Fürchtegott Huber/ Johann Rudolf Wyss:

"Kuhreihen von Ormonds-Coffee Shop Excelsior"

Mike Svoboda (Alphorn)

Girolamo Frescobaldi/ Mike Svoboda:

Canzona seconda detta la Bernadinia, Bearbeitung für Posaune und Akkordeon

Mike Svoboda (Posaune)

Stefan Hussong (Akkordeon)

Gustav Mahler:

"Ich hab' ein glühend Messer", aus: Lieder eines fahrenden Gesellen

Yvonne Minton (Mezzosopran)

Chicago Symphony Orchestra

Leitung: George Solti

Bill Conti :

"Gonna fly now" aus: Rocky

Maynard Ferguson (Trompete)

Orchester

Karlheinz Stockhausen:

"Schütze" aus "Tierkreis", 12 Melodien der Sternzeichen, Realisation von Mike Svoboda

Mike Svoboda (Posaune)

Wolfgang Fernow (Kontrabass)

Stefan Hussong (Akkordeon)

Michael Kiedaisch (Schlagzeug, Vibraphon)

Michael Riessler (Bassklarinette)

Scott Roller (Violoncello)

Mike Svoboda:

"In thirds" aus "Five Canon Studies für Posaune und Akkordeon"

Mike Svoboda (Posaune)

Stefan Hussong (Akkordeon)

Mike Svoboda:

"Love Hurts" - Carmen-Remix für Posaune und Orchester (Ausschnitt)

Mike Svoboda (Posaune)

Philharmonisches Orchester Kiel

Leitung: Gerhard Markson

Mike Svoboda:

"Le tennis" aus "Twenty french songs" für Singstimme, Posaune und Akkordeon

Anne-May Krüger (Mezzosopran)

Mike Svoboda (Posaune)

Stefan Hussong (Akkordeon)

Traditional/ Mike Svoboda:

"Bayern" aus "Once around the world", eine musikalische Weltreise

mit 78 Umdrehungen für Erzähler, Grammophon, Animationsfilm und Musiker

Lucerne Festival Academy Alumni

Leitung: Mike Svoboda

Mike Svoboda:

"Love-drift" (Liebestod) aus "Do you love Wagner?", 14 Versuche, Wagner lieben zu lernen

Mike Svoboda (Tuba)

Wolfgang Fernow (Kontrabass, Melodica)

Michael Kiedaisch (Schlagzeug)

Scott Roller (Violoncello, Melodica)

Manfred Kniel:

"Schneefelder II"

Manfred Kniel and his Reduction Quartet