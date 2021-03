Michael Sandners Musikauswahl

Trad.:

Marasiamerika

Südafrikanischer Lehrer (Gesang)



Antonio Lotti:

"Dies irae" aus dem Requiem für Soli, Chor und Orchester F-Dur

Solisten des Balthasar-Neumann-Chors

Balthasar-Neumann-Chor

Balthasar-Neumann-Ensemble

Leitung: Thomas Hengelbrock



Franz Schubert:

Lied der Mignon für Singstimme und Klavier D 877 Nr. 2

Sibylla Rubens (Sopran)

Irwin Gage (Klavier)



Georg Christoph Wagenseil:

1. Satz Allegro aus der Sinfonie B-Dur WV 438

L'Orfeo Barockorchester

Leitung: Michi Gaigg



Wolfgang Rihm:

Ausschnitt aus dem IV. Bild von "Tutuguri", Poème dansé in 2 Teilen für Sprecher, Chor und Orchester

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Fabrice Bollon



Reinhard Febel:

"Wo soll ich fliehen hin?" aus Sieben Choralbearbeitungen

nach Johann Sebastian Bach für Klavier zu 4 Händen, Nr. 6

Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen



Benjamin Britten:

"Libera Me" aus "War Requiem" für Sopran, Tenor,

Bariton, Knabenchor, Chor, Orchester, Kammerorchester und Orgel

Annette Dasch (Sopran)

James Taylor (Tenor)

Christian Gerhaher (Bass)

Aurelius Sängerknaben Calw

Festivalensemble Stuttgart

Leitung: Helmuth Rilling



Giuseppe Verdi:

"Duca, duca! - Scorrendo uniti" aus dem 2. Akt der Oper "Rigoletto"

Festspielchor Baden-Baden

Balthasar-Neumann-Ensemble

Leitung: Thomas Hengelbrock



Maurice Ravel:

"Arrière! Je réchauffe les bons" und "Adieu, pastourelles!" aus "L'Enfant et les sortilèges", Fantaisie lyrique in 2 Teilen für Soli, Chor und Orchester

Camille Poul (Kind)

Annick Massis (Feuer)

SWR Vokalensemble Stuttgart

cantus Juvenum Karlsruhe

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Stéphane Denève



Leonard Bernstein:

"Something's coming" aus "West-Side-Story",

Musical in 2 Akten, bearbeitet als Suite für Bläser und

Schlagzeug von Eric Crees

Radio-Sinfonieorchester des SWR

Leitung: Lorenzo Viotti



Engelbert Humperdinck:

"Brüderchen, komm tanz mit mir" aus "Hänsel und Gretel",

Märchenspiel in 3 Bildern, bearbeitet von Andreas N. Tarkmann

Wiebke Wighardt (Hänsel)

Barbara van den Boom (Gretel)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Mitglieder des Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR



John Williams:

"Hymn to the fallen", Arr. Thomas Hewitt Jones

Voces 8



Mieczyslaw Weinberg:

"Der Jeger" aus "Jüdische Lieder op. 13 Nr. 3

Kateryna Kasper (Sopran)

Trio Vivente