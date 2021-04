Als Dezernentin für Kultur und Bauwesen ist Marianne Grosse in Mainz sehr präsent - günstig für sie, dass sie bei Konzerten und Theateraufführungen Hobby und Beruf in idealer Weise vereinen kann. Denn schon seit Kindertagen spielt sie nicht nur Klavier, sondern begeistert sich für alles, was tönt.

Mit großer Offenheit lässt sie sich auf künstlerische Entdeckungen ein und begegnet allem Neuen neugierig und unvoreingenommen. Musik bedeutet für sie immer hochemotionales Erleben, und die positiven Schwingungen, die sie daran schätzt, klingen durch ihr Programm für diese Sendung.



Musikliste

Gustav Mahler:

"Ging heut morgen über' s Feld" aus: "Lieder eines fahrenden Gesellen"

Christian Gerhaher (Bariton)

Orchestre Symphonique de Montréal

Leitung: Kent Nagano

Dario Marianelli:

"My Edward and I" aus dem Film "Jane Eyre"

Henry Purcell:

"Air for the Flute"

Capriccio Stravagante

Leitung: Skip Sempé

Johann Sebastian Bach:

"Agnus Dei, qui tollis peccata mundi" aus: Messe h-Moll, BWV 232

Nathalie Stutzmann (Alt)

Les Musiciens du Louvre Grenoble

Leitung: Marc Minkowski

Sergej Prokofjew:

"Tanz mit Mandolinen" aus dem Ballett "Romeo und Julia" op. 64

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Ouvertüre zu: "Ein Sommernachtstraum" op. 21

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Georg Friedrich Händel:

"How excellent Thy name, o Lord" aus: Saul. Oratorium in 3 Akten, HWV 53

RIAS-Kammerchor, Berlin

Concerto Köln

Cembalo und Leitung: René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Confutatis" und "Lacrimosa" aus: Requiem für Soli, vierstimmigen gemischten Chor und Orchester d-Moll, KV 626

Chisa Tanigaki (Sopran)

Rebekka Stolz (Alt)

Fabian Kelly (Tenor)

Christian Wagner (Bass)

Gutenberg-Kammerchor Mainz

Neumeyer Consort

Leitung: Felix Koch

George Gershwin:

"It aint necessarily so" aus der Oper "Porgy and Bess"

Bryn Terfel (Bassbariton)

Swedish Radio Choir

Swedish Radio Symphony Orchestra

Leitung: Paul Daniel

Gabriel Fauré:

Pavane für Orchester fis-Moll op. 50

Orpheus Chamber Orchestra

Arvo Pärt:

"Da pacem domine"

Vox Clamantis

Leitung: Jaan-Eik Tulve

Chiel Meijering:

"When the cock crowed his warning"

Ensemble Spark