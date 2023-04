Gast im Studio: Marco Štorman, Regisseur

Am Mikrofon: Sylvia Roth

Erst kürzlich hatte seine Inszenierung von Wagners "Götterdämmerung" an der Staatsoper Stuttgart Premiere, am Theater Freiburg ist gerade Bergs "Wozzeck" von ihm zu sehen - der Regisseur Marco Štorman ist aber nicht nur in Baden-Württemberg tätig, er arbeitet auch an den Bühnen in Berlin, Nürnberg oder Bremen. Seine Liebe zur Oper hat Štorman schon als kleiner Junge im Kinderchor entwickelt, bis heute fasziniert ihn das Genre immer wieder aufs Neue. Im Gespräch erzählt der Theatermacher von Probenglück und Probenangst, von der Kraft der Kollektive und vom besonderen Geruch der Bühne.



Musikliste:



Robert Schumann:

Album für die Jugend, Nachklänge aus dem Theater

Michael Endres (Klavier)

John Adams:

Nixon in China, Arie: "News has a kind of mistery"

Robert Orth (Gesang)

Colorado Symphony Orchestra

Leitung: Marin Alsop

Engelbert Humperdinck:

Hänsel und Gretel, Abendsegen

Harmonic Brass München

Richard Strauss:

Der Rosenkavalier, Terzett: "Hab mir's gelobt"

Anne Sofie von Otter (Octavian)

Barbara Hendricks (Sophie)

Kiri Te Kanawa (Marschallin)

Staatskapelle Dresden

Leitung: Bernard Haitink

Benjamin Britten:

Peter Grimes, Interlude (Dawn)

Royal Philharmonic Orchestra Covent Garden

Leitung: Benjamin Britten

Gustav Mahler:

Das Lied von der Erde, 6. Abschied (Auszug)

Christian Gerhaher (Bariton)

Gernot Huber (Klavier)

Richard Wagner:

Parsifal, Verwandlungsmusik (1. Akt)

Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Pierre Boulez

Arvo Pärt:

Spiegel im Spiegel

Daniel Hope (Violine)

Simon Mulligan (Klavier)

Maurice Ravel:

Klavierkonzert in G-Dur, 3. Satz: Presto

Yundi Li (Klavier)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Seiji Ozawa

New Order:

The perfect kiss

New Order