Gast im Studio: Marco Kögel, Konzertveranstalter und Kulturmanager

Am Mikrofon: Anette Sidhu-Ingenhoff

Eine Begegnung mit dem südindischen Perkussionisten Karuna Moorthy brachte ihn früh nach Indien, eigene musikalische Experimente in Köln und Freiburg mündeten in die Begeisterung für's Organisieren von außergewöhnlichen Veranstaltungen. Seit vielen Jahren gestaltet Marco Kögel interessante Konzertreihen, u. a. die inspirierende Nahda-Brahma Reihe in der Spitalkirche in Baden-Baden, wo Weltmusik im Fokus steht.



Musikliste:



Shoukichi Kina:

Hana

Mieko Miyazaki (Singstimme,Koto)

Nozomi Kanda (Shinobue)

Hideaki Tsuji (Shamisen)

Marco Kögel:

Imrpovisation

Pentatones

Trad. (Südindien):

Crossing Borders

Karuna Moorthy Percussion

Global Art Ensemble

Trad. (Sibirien):

Rituale Primavere

Maria Korapanova voc

Eugenia Amarzeva voc

Traditional:

Nat Bhairav (Morning Raga Morgen Raga)

Subrata De (Sitar)

Saibal Chatterjee (Tabla)

Johann Sebastian Bach:

Suite für Gitarre E-Dur BWV 1006a, 1. Satz: Prélude

Ana Vidovic (Gitarre)

Frédéric Chopin:

Berceuse für Klavier Des-Dur op. 57

Robert Neumann (Klavier)

Manu Delago:

Trees for the Woods

Manu Delago Hang

Kontrabass Ensemble

Ravi Shankar:

Bangla Dhun

Ravi Shankar (Sitar)

Ali Akbar Khan (Sarod)

Ensemble