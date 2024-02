Am Mikrofon: Martina Seeber

Mit seinem ersten Roman "Gleißendes Licht" betritt der in Berlin lebende Musiker Marc Sinan künstlerisches Neuland. Sein literarisches Debut ist zugleich Entwicklungsroman, Zeitstrudel und Erinnerungsarbeit. Der Protagonist ist - wie Sinan - Gitarrist und der Völkermord an den Armeniern Teil seiner Familiengeschichte. Welche Musik Marc Sinan seit seiner Kindheit liebt und warum ausgerechnet die Gitarre eine Fehlkonstruktion sein soll, darüber spricht er in Treffpunkt Klassik extra.



Musikliste:



Franz Schubert:

Erlkönig. Lied D 328

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Komitas Vardapet:

Antouni

Armenak Shahmuradian (Gesang)

Komitas Vardapet (Klavier)

Richard Strauss:

"Der Rosenkavalier", Szene der Marschallin (1.Akt)

Elisabeth Schwarzkopf (Sopran)

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Herbert von Karajan

Anton Bruckner:

Sinfonie Nr. 9 d-Moll, Scherzo

Berliner Philharmoniker

Leitung: Eugen Jochum

John Dowland:

Fantasia Nr. 7

Marc Sinan (Gitarre)

Domenico Scarlatti:

Sonate E-Dur, Bearbeitung

Eliot Fisk (Gitarre)

Johann Sebastian Bach:

Matthäus-Passion, "Aus Liebe will mein Heiland sterben"

Christine Schäfer (Sopran)

Concentus musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Hanns Eisler:

Eislermaterial, "Anmut sparet nicht noch Mühe"

Josef Bierbichler (Gesang)

Ensemble Modern

Marc Sinan/Oğuz Büyükberber:

Upon nothingness, Green

Oğuz Büyükberber (Klarinette)

Marc Sinan (Gitarre)