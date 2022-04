Madeleine Carruzzo, Geigerin bei den Berliner Philharmonikern

Nirujan Sehasothy entdeckt die Geige als Jugendlicher. Sri Lanka und Tamil Nadu prägen seinen musikalischen Background, die Familie lebt schon lange in Deutschland und führt in der Schweiz mehrere Musikschulen. Seinen Unterricht erhielt er von Lalgudi G.J.R Krishnan, der die karnatische Geigentradition entscheidend prägte. Im Studio lüftet er so manches Geheimnis um das so ganz andere Spiel der Geige in südindischer Musik. mehr...