Gast im Studio: Leslie Malton, Schauspielerin

Am Mikrofon: Ines Pasz

Theater, Film, Fernsehen, Hörspiel, Leslie Malton macht alles mit größter Leidenschaft, und ungeheuer erfolgreich. Gleichzeitig ist sie Vorstandsvorsitzende des "Bundesverbands Schauspiel" eine engagierte Kämpferin für die Rechte Ihrer Kolleginnen und Kollegen, und setzt sich als Botschafterin der "Elternhilfe für das Rett-Syndrom" für die Bekanntmachung dieser genetisch bedingten Entwicklungsstörung ein, an der ihre Schwester leidet.

Wenn sie dann noch Zeit hat, hört Leslie Malton mit großer Begeisterung Musik, von Renaissance bis Wienerlied, von Bach bis zu den Doobie Brothers.



Musikliste:

Bill Justis:

"Alley Cat"

Bill Justis

Johann Pachelbel:

Kanon

London Baroque

Leitung: Charles Medlam

Fanny Hensel:

Klaviertrio d-Moll, op. 11, 4. Satz

Trio Vivente

Karl Föderl:

"In Grinzing gibt's a Himmelsstraß'n"

Erich Kunz (Bariton)

Faltl-Kemmeter-Schrammeln

Greg Lake:

"Lucky man"

Emerson Lake & Palmer

Wolfgang Amadeus Mozart:

Flötenkonzert G-Dur KV 313/KV 285c, 2. Satz

Magali Mosnier (Flöte)

Münchener Kammerorchester

Leitung: Daniel Giglberger

Joe Smooth:

"Nobody's fault but mine"

Nina Simone (voc,p)

Traditional:

"Greensleeves"

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Violinkonzert E-Dur BWV.1042, 3. Satz

Elizabeth Wallfisch (Violine)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Elizabeth Wallfisch

Thomas Tallis:

"Spem in alium"

Huelgas-Ensemble

Leitung: Paul van Nevel

Tom Johnston:

"Listen to the music"

The Doobie Brothers