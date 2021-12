Gast im Studio: Klaus Simon, Dirigent und Pianist

Der Einsatz fürs Ungewöhnliche kann sich bewähren: Der Dirigent und Pianist Klaus Simon ist ein mehrfach ausgezeichneter Künstler für seine Aufnahmen von Werken Claude Viviers oder Erwin Schulhoff. Für die von ihm in Freiburg gegründeten Ensemble, der Holst Sinfonietta und der Opera Factory Freiburg gilt dieser Blick über den Tellerrand ebenfalls.

Der für das Ensemble Pate stehende Komponist Gustav Holst ist nicht zuletzt ein verwandter Geist, dessen kompositorischer Blick weit in den Osten Indiens schweifte, um sich dem Unvertrauten zu stellen. So wird es in der Sendung neben ihm auch um Hans Pfitzner, John Adams oder Luke Bedford gehen, aber auch darum, wer Erich Jacques Wolff ist.



Musikliste

Filipe Sambado:

"Este Corpo"

Cristina Branco (Gesang)

Ensemble



Gustav Holst:

"Choral Hymns from the Rig Veda" op. 26, Second Group 3, Funeral Chant

RPO Royal College of Music Chamber Choir

Leitung: David Willcocks



Claude Vivier:

"Premonition et sortie" und "Porte qui se ferme" aus der Oper "Kopernikus"

Young Opera Company Freiburg

Leitung: Klaus Simon



Hans Pfitzner:

"Es fasst mich wieder der alte Mut" (Heine) op. 4,4

Uwe Schenker-Primus (Bariton)

Klaus Simon (Klavier)



Hans Pfitzner:

"Wanderers Nachtlied" (Goethe) op. 40,5

Tanja Ariane Baumgartner (Mezzosopran)

Klaus Simon (Klavier)



John Adams:

"Song about the Bad Boys and the News" aus "I was looking at the ceiling and then I saw the sky"

Young Opera Company Freiburg

Band der Holst-Sinfonietta

Leitung: Klaus Simon



Erich Wolfgang Korngold:

"Etwas ganz Persönliches", Arrangement von Hans Fuhlborn und Klaus Simon

Britta Stallmeister (Sopran)

Peter 'Franck (Violoncello)

Phillip Roy (Violine)

Klaus Simon (Klavier)



Erich Wolfgang Korngold:

"Die Gansleber von Duschnitz"

Uwe Schenker-Primus (Bariton)

Klaus Simon (Klavier)



Claude Vivier:

"Pulau Dewata for any combination of instruments" (Flöte, Oboe; Klarinette, Violine, Violoncello und Schagzeug), Ausschnitt

Holst-Sinfonietta

Leitung: Klaus Simon



Erwin Schulhoff:

"Die Beichte des Wurms" aus: 5 Lieder von Christian Morgenstern für Bariton und Klavier, WV 38 op. 30, Nr. 3

Hans Christoph Begemann (Bariton)

Klaus Simon (Klavier)



Erwin Schulhoff:

"Langsam wandle ich dahin" aus: 5 Gesänge für hohe oder mittlere Singstimme und Klavier, WV 52 op. 32, Nr. 1

Sunhae Im (Sopran)

Klaus Simon (Klavier)



Luke Bedford:

"Man Shoots Strangers from Skyscraper" für Flöte, Oboe, Klarinette, Harfe, Celesta, Violine, Viola und Violoncello

Holst Sinfonietta

Leitung: Klaus Simon



Erich Jacques Wolff:

"Glückes genug" op. 17,6 (Detlev von Liliencron) aus dem Liederzyklus "Einen Sommer lang"

Daniel Johannsen (Tenor)

Klaus Simon (Klavier)



Sergej Rachmaninow:

Sinfonische Tänze op. 45.1

Concertgebouw Orchester Amsterdam

Leitung: Vladimir Ashkenazy