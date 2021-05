Wie „Menschen von einem anderen Planeten“ erscheinen Katharina Konradi die Sänger*innen auf der Bühne der Staatsoper in Hamburg, als sie mit 15 Jahren von Kirgistan nach Hamburg zieht, ohne ein Wort Deutsch zu können. Heute steht die junge Sopranistin mit Anfang 30 selbst als Solistin auf dieser Bühne. Und nicht nur hier wird sie umjubelt und gefeiert, auch an der Semperoper in Dresden, an der Bayerischen Staatsoper in München und bei den Bayreuther Festspielen. In Treffpunkt Klassik extra erzählt Katharina Konradi wie sie diesen Weg gegangen ist, wovon sie noch träumt und welche Musik sie bis hierher begleitet hat.

Musikliste Franz Schubert:

"Der Wanderer an den Mond"

The Erlkings



Jean Sibelius:

1. Satz aus der Karelia-Suite für Orchester op. 11

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi



Franz Schubert:

Lied des Florio D 857

Katharina Konradi (Sopran)

Daniel Heide (Klavier)



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Das Veilchen"

Katharina Konradi (Sopran)

Daniel Heide (Klavier)



Robert Schumann:

"Im Wald" op.107 Nr.5

Katharina Konradi (Sopran)

Roland Vieweg (Klavier)



Sergej Rachmaninow:

Prélude Nr. 5 g-Moll op. 23 Nr.5

Boris Berezovsky (Klavier)



Felix Mendelssohn:

"Seraphim standen über ihm" aus "Elias"

Ann Hallenberg (Alt)

Genia Kühmeier (Sopran)

Lothar Odinius (Tenor)

Michael Nagy (Bariton)

Balthasar-Neumann Ensemble

Leitung: Thomas Hengelbrock



Agustin Lara:

"Granada"

Fritz Wunderlich (Tenor)

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Emmerich Smola



Georg Friedrich Händel:

Concerto grosso h-Moll HWV 330

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: Bernhard Forck



Johannes Brahms:

"Da drunten im Tale"

Hermann Prey (Bariton)

Karl Engel (Klavier)



Richard Strauss:

Szene und Duett Arabella - Zdenka aus dem 1. Aufzug der Oper "Arabella"

Lisa Della Casa (Sopran)

Hilde Güden (Sopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Rudolf Moralt



Dmitrij Schostakowitsch:

4. Satz aus dem Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester c-Moll op. 35

Ronald Brautigam (Klavier)

Peter Masseurs (Trompete)

Concertgebouw Orchester Amsterdam

Leitung: Riccardo Chailly