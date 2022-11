Gast im Studio: Jürgen Otten, Redakteur "Opernwelt"

Am Mikrofon: Bernd Künzig

Meppen, im Emsland gelegen, sei die schönste Stadt der Welt. Glaubt zumindest Jürgen Otten, der Chefredakteur der renommierten Zeitschrift Opernwelt. Der Weg des Fußballbegeisterten vom SV Meppen in die bunte Welt der Oper ist nicht auf den ersten Blick naheliegend. Das Spielfeld lässt sich aber auch auf die Klaviatur erweitern. Denn musikalisch kommt der Studiogast von den Tasten. Und so geht es um Gesang, aber auch um das Instrument, das mehr ist als nur Begleitung. Zu hören sein wird auch "DIE" größte Sängerin - zumindest aus der Sicht des Opernkenners Jürgen Otten.



Musikliste:



Georg Friedrich Händel:

"Alcina", Arie der Alcina "Ah, mio cor, schernito sei!"

Sonya Yoncheva (Sopran)

Academia Montis Regalis

Leitung: Alessandro de Marchi

Franz Schubert:

"Die Winterreise - Der Lindenbaum"

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)

Robert Schumann:

"Dichterliebe", 3 Lieder:

Nr. 1: Im wunderschönen Monat Mai

Nr. 5: Ich will meine Seele tauchen

Nr. 8: Und wüßten's die Blumen

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

2. Satz aus dem Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37

Evgeni Kissin (Klavier)

London Symphony Orchestra

Leitung: Colin Davis

Giuseppe Verdi:

"La Traviata", Szene und Arie der Violetta "È strano! - Ah fors'è lui - Sempre libera" (1. Akt)

Maria Callas (Sopran)

Orchestra della RAI di Torino

Leitung: Gabriele Santini

Antonín Dvořák:

"Lied an den Mond", Arie der Rusalka "Silberner Mond, du, am Himmelszelt" (1. Akt)

Rachel Willis-Sørensen (Sopran)

Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

Leitung: Frédéric Chaslin

Giacomo Puccini:

"La Bohème", Arie der Mimi "Sì, mi chiamano Mimì" (1. Akt)

Mirella Freni (Sopran)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Maurice Ravel:

"Ondine" aus "Gaspard de la nuit"

Martha Argerich (Klavier)