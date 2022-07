Gast im Studio: Josef Schorn, Sozialpädagoge

Am Mikrofon: Malte Hemmerich

Bringt es doch etwas, kleinen Kindern Mozart vorzuspielen?

Bei Josef Schorn hat es funktioniert. Der heute 24-jährige Sozialpädagoge liebt Mozarts Zauberflöte, und noch viel mehr Musik, auch und speziell die klassische. Da passt sein Nebenjob im Festspielhaus Baden Baden wie die Faust aufs Auge. Was seine skurrilen Erlebnisse im Haus sind und warum er den Job nicht missen möchte, erzählt er Malte Hemmerich im Gespräch und versucht ihn ganz nebenbei von seiner Liebe fürs Musical zu überzeugen.



Musikliste:



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Der Vogelfänger bin ich ja", Arie des Papageno und Duett Papageno - Papagena aus der "Zauberflöte"

Walter Berry (Bass)

Ruth-Margret Pütz (Sopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Karl Böhm

Carl Orff:

"O Fortuna" aus "Carmina burana"

The London Philharmonic Chorus

The London Philharmonic Orchestra

Leitung: Franz Welser-Möst

Jim Steinman:

Finale aus dem 2. Akt des Musicals "Tanz der Vampire"

Chor

Orchester der Vereinigten Bühnen Wien

Leitung: Michael Reed

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Ein Sommernachtstraum", Konzert-Ouvertüre op. 21

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Franz Schubert:

"Erlkönig", Lied für Bass und Klavier D 328

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Gerald Moore (Klavier)

Scott Davis:

"In the ghetto"

Elvis Presley (voc,acg)

Backgroundchor

Band

Orchester

Shawn Mendes:

"It'll be okay"

Shawn Mendes (voc)

Ensemble

Ramin Djawadi:

"Game of Thrones" (TV-Serie, 2011)

The Czech Film Choir

The Czech Film Orchestra

Giacomo Puccini, Franco Alfano:

"Nessun dorma", Arie des Prinzen Kalaf aus dem 3. Akt der Oper "Turandot"

Luciano Pavarotti (Tenor)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Zubin Mehta

Antonio Vivaldi:

"Der Sommer" aus dem "Vier Jahreszeiten", Violinkonzert g-Moll, RV 315 (op. 8 Nr. 2)

Concerto Köln

Freddie Mercury:

"Don't stop me now"

Queen