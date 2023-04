Gast im Studio: Joosten Ellée, Geiger und künstlerischer Leiter des Podium Festivals Esslingen

Am Mikrofon: Doris Blaich

"Laut die Zukunft träumen" ist der Leitspruch des Podium Festivals Esslingen - eines der innovativsten jungen Klassik-Festivals im Südwesten. Das Festival will gesellschaftlich und politisch relevant sein, auch mal provozieren oder zumindest zum Nachdenken und Diskutieren anregen, die Grenzen des Repertoires erweitern, Laienmusiker und Profis zusammenbringen, die Strukturen der Stadt auf neue Weise nutzen und Musik an ungewohnte Spielorte bringen - wie z.B. eine Autowerkstatt oder eine Unterführung. Dieses Jahr beginnt es am 20. April, rechtzeitig vor dem Start hat sich Doris Blaich mit dem Geiger und künstlerischen Leiter Joosten Ellée zum Gespräch getroffen.





Musikliste

Louise Farrenc:

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 35, Ausschnitt aus dem 1. Satz

Ensemble reflektor

Leitung: Katharina Wincor

Joseph Haydn:

"Es ist vollbracht" aus: "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze",

Fassung für Streichquartett

Cuarteto Casals

Florence Price:

Juba aus dem Klavierquintett a-Moll

Michelle Cann (Klavier)

Catalyst Quartet

Ryan Lott, Mitski, David Byrne, Ian Chang, Rafiq Bhatia:

"This is a life" aus dem Film "Everything Everywhere All At Once"

David Byrne, Mitski (voc)

Son Lux

Ethel Smyth:

3. Satz aus der Serenade D-Dur für Orchester

BBC Philharmonic

Leitung: Odaline de Martinez

Ludwig van Beethoven:

1. Satz aus der Sinfonie Nr. 8 F-Dur (Ausschnitt)

Ensemble reflektor

Leitung: Thomas Klug

Billie Eilish, Finneas O'Connell:

Happier than ever

Billie Eilish (voc)

Ensemble

Gregorianisch / Improvisation:

"Dextera Domini fecit virtutem" aus dem Psalm "Confitemini Domino"

Le Poème Harmonique

Leitung: Vincent Dumestre