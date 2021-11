Gast im Studio: Jonas Urbat, Tubist und Musikproduzent

"Neugierde ist eine der produktivsten Grundkräfte in meinem Leben", sagt der Tuba-Spieler Jonas Urbat. Nach seinem Musikstudium tourte er zwei Jahre lang mit dem selbst ausgebauten Studiobus durch Europa, um unterschiedlichste Menschen zu treffen und mit ihnen Musik zu machen.

Seine Musik und sein Alltag leben von der Improvisation, der Offenheit fürs Neue und Unbekannte, dem Wagemut, auch im Dunklen und Abgründigen den Puls des Lebens zu erkennen und all das in seiner Kunst miteinander zu verbinden.

Doris Blaich und Jonas Urbat trafen sich für dieses Gespräch in Jonas' Studiobus, in der freien Natur, mitten auf einem Feld in der Nähe von Frankfurt.



Musikliste

Igor Strawinsky:

Opfertanz aus "Le sacre du printemps"

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis



Christian Löffler:

"Moldau"

Christian Löffler (Elektronik)



Maria Reich, Jonas Urbat:

"It is time"

Maria Reich (Violine und Stimme)

Jonas Urbat (Elektronik und Tuba)



Robert Schumann:

Nr. 4 "Einfach" aus Nachtstücke für Klavier op. 23

András Schiff (Klavier)



Little Simz (Simbiatu Ajikawo):

"Introvert"

Little Simz (Stimme)



Wendy Carlos:

aus: Brandenburg Concerto No. 3, 2. Satz und Beginn des 3. Satzes

aus dem Album "Switched on Bach"

Wendy Carlos (Synthesizer)



Anton Bruckner:

Ausschnitt aus dem 3. Satz der Sinfonie Nr. 9 d-Moll

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan