Am Mikrofon: Anette Sidhu-Ingenhoff



Franz Schubert:

4. Satz: Allegro vivace aus: Sinfonie Nr. 5 B-Dur, D 485

Staatskapelle Dresden

Leitung: Wolfgang Sawallisch

Ludwig van Beethoven:

3. Satz Rondo aus: Sonate Nr. 8 c-Moll op.13 "Pathétique"

Claudio Arrau

Giovanni Gabrieli:

Jubilate Deo, Motette

Holger Best Violoncello

Jens Wollenschläger Kontrabass

Matthias Wamser Orgel

Evangelische Jugendkantorei der Pfalz

Leitung: Jochen Steuerwald

Matthias Weckmann:

Quintus und Sextus Versus aus: "O lux beata trinitas"

Jens Wollenschläger Arp Schnitger Orgel St. Jakobi Hamburg (1693)

Claudio Monteverdi:

Laetatus sum aus: Marienvesper

Collegium Vocale Ghent

La Chapelle Royale

Leitung: Philippe Herreweghe

Johann Sebastian Bach:

"Und siehe da"/ "Am Abend da es kühle war" aus: Matthäuspassion

Howard Crook, Evangelist

Collegium Vocale Ghent

La Chapelle Royale

Leitung: Philippe Herreweghe

Alexander Arutjunian:

Aus: Trompeten Konzert (Fassung für Trompete und Orgel)

Milen Haralambov Trompete

Jens Wollenschläger Orgel

Leonard Bernstein:

Chichester Psalm 1

Corydon Singers

Leitung: Matthew Best

Trad.:

Der Gojrl fun Aktor (Das Schicksal des Schauspielers)

Aufwind

Jens Wollenschläger ist es u. a. zu verdanken, dass Tübingen seit neuestem eine norddeutsche Ahrend-Orgel mit einem mitteltönigen und einem wohltemperierten Stimmsystem besitzt - weltweit eine Seltenheit! Er kommt aus Landau, unterrichtete zeitweise in Speyer und Neustadt/Weinstraße, und es hat ihn - seit seinem Studium in Stuttgart - doch nach Baden-Württemberg gezogen. Seit 2014 ist er Prorektor und Professor für Orgel an der Kirchenmusikhochschule in Tübingen sowie Erster Organist der Tübinger Stiftskirche. An der Orgel u. a. geprägt von Bernhard Haas und Pieter van Dijk sowie am Klavier von Oleg Maisenberg und anderen, war er zuvor tätig am Ulmer Münster, der Stadtkirche Aalen und in Stuttgart-Möhringen. Zahlreiche CD-Einspielungen dokumentieren seine künstlerische Vielseitigkeit. Für seine Aufnahme an der historischen Arp-Schnitger-Orgel in St. Jacobi Hamburg wurde er vom Journal "organ" 2010 zum "Künstler des Jahres" gekürt.