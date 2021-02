29 Prozent. Das war der Anteil jener freischaffenden Musikerinnen und Musiker, die in einer Umfrage des Landesmusikrats Berlin angaben, ihren Beruf nun aufgeben zu wollen beziehungsweise bereits aufgegeben zu haben. An das niederschmetternde Ergebnis schloss sich eine vierteilige Online-Konferenz zur Lage freischaffender Musikerinnen und Musiker an. Der Landesmusikrat Berlin möchte die Gelegenheit nutzen und in diesen Gesprächsrunden auf die ohnehin bereits prekären Jobverhältnisse in Musikerkreisen deutschlandweit aufmerksam machen – und öffentlichkeitswirksam diskutieren, wie daran nachhaltig etwas verändert werden kann. Matthias Nöther war bei den ersten drei Gesprächsrunden dabei. mehr...