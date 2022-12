Am Mikrofon: Katharina Eickhoff

Seit letztem Jahr ist Henning Bey zuständig für die künstlerische Planung beim SWR Symphonieorchester, ersinnt neue Programme und Formate, sucht nach interessanten Solistinnen und Solisten und kümmert sich um den Austausch mit dem Publikum - das alles hat er von der Pike auf gelernt, erst als Chefdramaturg beim Freiburger Barockorchester, später dann in gleicher Funktion bei der Internationalen Bachakademie in Stuttgart. Im Gespräch beschreibt er, woran man beim Programme-Machen so alles denken muss, was richtig gute Orchester-Dirigenten ausmacht - "wenn sie dann in der Aufführung noch ne Schippe drauflegen" -, und wie man Musik in die Mitte der Gesellschaft und näher zu den Menschen holt. Dazu hat er seine Lieblingsmusik mitgebracht, über die er als begeisterter Vermittler ganz wunderbar erzählen kann: von Fritz Wunderlichs Genie, Haydns Witz, Sibelius' sinfonischen Landschaften und Bach, der ausnahmsweise mal "Ich" sagt.



Musikliste:



Georg Friedrich Händel:

Concerto a due cori (Konzert für 2 Bläserchöre und Streicher) Nr. 2 F-Dur HWV 333,

5. Satz: Allegro ma non troppo

Freiburger Barockorchester

Leitung: Petra Müllejans

Erich Wolfgang Korngold:

Violinkonzert D-Dur op. 35, Schluss 1. Satz

Benjamin Schmid (Violine)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Seiji Ozawa

Joseph Haydn:

Streichquartett G-Dur, Hob III:58, op. 54 Nr. 1, 4. Satz: Finale. Presto

Kodály Quartet

Agustin Lara:

"Granada", Spanische Fantasie für Tenor und Orchester

Fritz Wunderlich (Tenor)

Symphonie-Orchester Graunke

Leitung: Hans Carste

Wolfgang Amadeus Mozart:

Arie der Servilia "S'altro che lacrime" aus der Oper "La clemenza di Tito"

Ruth Ziesak (Sopran)

Orchester der Oper Zürich

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Jean Sibelius:

Schluss aus der Sinfonie Nr. 7 C-Dur op. 105

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach:

"Ich hatte viel Bekümmernis", Chor aus der gleichnamigen Kantate BWV 21

Nuria Rial (Sopran)

Benedikt Kristjánsson (Tenor)

Matthias Winckhler (Bass)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Johann Strauß (Sohn):

"Eljen a Magyar" op. 332

Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Ferenc Fricsay

Freddie Hubbard:

"Arietis"

Freddie Hubbard and Friends