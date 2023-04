Gast im Studio: Hanno Müller-Brachmann, Sänger, Pädagoge und Vorsitzender des Cantus Juvenum Karlsruhe

Am Mikrofon: Bernd Künzig

Er ist nicht nur Sänger und Gesangsprofessor an der Musikhochschule in Karlsruhe, sondern setzt sich als Vorsitzender des Trägervereins für den Kinder- und Jugendchor Cantus Juvenum Karlsruhe ein. Denn der Bassbariton Hanno Müller-Brachmann ist selbst früh als Kind zur Gesangskunst gekommen und weiß um die ganzheitliche Herausbildung der Persönlichkeit durch aktives Musizieren. Das Musikgespräch mit Bernd Künzig ist ein Doppelporträt , einmal des Sängers Hanno Müller-Brachmann, aber auch eines des Cantus Juvenum, für dessen Engagement im Konzert und auf den Opernbühnen er sich stark macht in auch prekären, heiklen Zeiten.



Musikliste:



Gustav Mahler:

Des Knaben Wunderhorn, "Des Antonius von Padua Fischpredigt"

Hanno Müller-Brachmann (Bariton)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Gabriel Fauré:

Requiem III, Sanctus

Cantus Juvenum

Konzertchor Knaben und Mädchen, Männerstimmen

Junge Südwestdeutsche Philharmonie

Leitung: Peter Gortner

Leoš Janáček:

Das Schlaue Füchslein, Ausschnitt aus dem 3. Akt, 7. Bild (Schluss)

Harashta: Hans Gröning

Füchslein Schlaukopf: Samantha Gaul

Cantus Juvenum Karlsruhe

Ensemble Twelve Lilies

Leitung: Fabrice Bollon

Wolfgang Amadeus Mozart:

Die Zauberflöte, Arie des Papageno "Ein Mädchen oder Weibchen

wünscht Papageno sich!" (Finale 2. Akt)

Papageno: Hanno Müller-Brachmann

Mahler Chamber Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Benjamin Britten:

"The Turn of the screw" (1. Akt)

Governess: Sally Matthews

Miles: Thomas Heinen

Flora: Katharina Bierweiler

La Monnaie Chamber Orchestra

Leitung: Ben Glassberg

Gabriel Fauré:

Vocalise-Étude Nr. 28 e-Moll, Fassung für einstimmigen Mädchenchor und Orgel

Carsten Wiebusch (Orgel)

Cantus Juvenum Karlsruhe

Leitung: Peter Gortner

Joseph Haydn:

Die Schöpfung, Oratorium, Hob XXI:2, "Gleich öffnet sich der Erde Schoß"

Hanno Müller-Brachmann (Bassbariton)

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Bernard Haitink

Johann Sebastian Bach:

Konzert d-Moll für 2 Violinen BWV 1043, 1. Satz

Petra Müllejans (Violine)

Gottfried von der Goltz (Violine)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Petra Müllejans

Franz Schubert:

Schwanengesang, D 957, Nr. 1: Liebesbotschaft

Hanno Müller-Brachmann (Bassbariton)

Jan Schultsz (Hammerflügel)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Beati Mortui op. 115,1, "Wie selig sind die Toten" für Männerchor a cappella

Männerchor Cantus Juvenum Karlsruhe

Leitung: Tristan Meister

Antal Dorati:

Die Stimmen, "Das Lied des Zwerges" (Rilke)

Hanno Müller-Brachmann (Bariton)

András Schiff (Klavier)

Modest Mussorgskij:

Der Jahrmarkt von Sorotschinzy, "Eine Nacht auf dem kahlen Berge" (2. Akt)

Jin Sok Lee (Bariton)

Cantus Juvenum Karlsruhe

Chor und Ensemble The Lilies Project

Leitung: Fabrice Bollon