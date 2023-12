per Mail teilen

Am Mikrofon: Bernd Künzig

Er ist nicht nur der Mann am Klavier, aber auch. Seit Günter Buchwald erstmals 1978 einen Stummfilm musikalisch am Klavier begleitete, hat er mittlerweile über 3000 Film(musik)konzerte bestritten, als Pianist, Dirigent, Improvisator und Komponist. Sein musikalisches Zentrum ist dabei nach wie vor das Kommunale Kino in Freiburg.

Mit dem Großen Charlie Chaplin hat er nicht nur das filmische Medium gemeinsam, sondern auch das Instrument seiner Wahl: die Geige. Und in Treffpunkt Klassik extra lässt er sogar seine Musik zum Kopfkino für unsere inneren Augen werden.

Musikliste

Günter A. Buchwald:

Casanova, Ouvertüre

Orchestra San Marco Pordenone

Leitung: Günter A. Buchwald

Wolfgang Amadeus Mozart:

Serenade für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Bassetthörner, 2 Hörner, 2 Fagotte und Kontrabaß B-dur, KV 361 (370a) "Gran Partita", 3. Satz: Adagio

SWR Symphonieorchester

Leitung: Antonello Manacorda

José Padilla:

City Lights

La Violetera

Orchester

Leitung: Alfred Newman

Ludwig van Beethoven:

Violinsonate Nr. 5 F-Dur op. 24

Isabelle Faust (Violine)

Alexander Melnikov (Klavier)

Arthur Honegger:

Pacific 231 Mouvement symphonique Nr. 1

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Leitung: Ingo Metzmacher

Bernard Herrmann:

Prelude aus "Psycho", Suite zum Film von Alfred Hitchcock

National Philharmonic Orchestra

Leitung: Bernard Herrmann

Günter A. Buchwald:

The Hunchback of Notre Dame (Der Glöckner von Notre Dame)

Günter A. Buchwald (Klavier)

Béla Bartók:

Allegro barbaro

Zoltán Kocsis (Klavier)

Günter A. Buchwald:

Das Mädchen Sumiko

Filharmonica Banatul Timisoara

Stéphane Grapelli/Django Reinhardt:

Minor Swing

Stéphane Grapelli (Violine)

Django Reinhardt (Gitarre)

Günter A. Buchwald:

Großstadtzigeuner

Ensemble

Leitung: Günter A. Buchwald

Astor Piazolla:

Fuga y misterio aus "Marìa de Buenos Aires"

Sextetto Major

Mikis Theodorakis:

Zorbas the Greek

Ensemble