Gast im Studio: Götz Payer, Professor für Liedbegleitung an der Stuttgarter Musikhochschule

Dieser Professor hat wenig Professorales an sich: Götz Payer ist der neue Professor für das Fach Lied an der Stuttgarter Musikhochschule - und ausserdem einer der gefragtesten Liedbegleiter, Partner bekannter Sängerinnen und Sänger und Gast bei den großen Festivals. Der einstige Hymnus-Chorknabe besitzt fast so viele Queen-Platten wie "Winterreise"-CDs und spricht mit viel Liebe über unvergessliche Stimmen von Peter Anders bis Freddie Mercury. In SWR2 erzählt er, wie man die Kunst des Liedgesangs lernt, von seiner Bewunderung für große Sängerinnen wie Grace Bumbry oder Jessye Norman und von seinen Schul-Projekten zum Holocaust in Deutschland - und er beschreibt überzeugend, warum das Lied eine so zeitgemäße Kunstform ist.



Musikliste:



Richard Strauss:

Morgen. Lied, op. 27 Nr. 4

Sarah Wegener (Sopran)

Götz Payer (Klavier)

Frank Martin:

Messe, Agnus Dei

Académie Vocale de Suisse Romande

Leitung: Dominique Tille

Franz Schubert:

Der Leiermann

Peter Anders (Tenor)

Michael Raucheisen (Klavier)

Camille Saint-Saëns:

Samson et Dalila, Arie der Dalila (2. Akt)

Grace Bumbry (Mezzosopran)

Metropolitan Opera Orchestra

Leitung: James Levine

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr.3, Finale

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

Anonymus:

A maysem, Lied

Helene Schneiderman (Mezzosopran)

Götz Payer (Klavier)

Freddie Mercury:

Bohemian Rhapsody

Queen

Richard Strauss:

aus: Vier letzte Lieder, Nr. 2: September

Jessye Norman (Sopran)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur