Der Dirigent Georg Fritzsch tritt mit der Spielzeit 2020/21 sein neues Amt als Generalmusikdirektor am Badischen Staatstheater Karlsruhe an. Geboren als Sohn eines Kirchenmusikers in Meißen beginnt er seine Karriere als Cellist bevor er sich dem Dirigieren widmet. 16 Jahre ist er Generalmusikdirektor in Kiel. Seine große Liebe gehört der Musik Richard Strauss' und Richard Wagners; er stand aber auch bereits mit der Band Karat und dem Jazzsänger Max Mutzke auf der Bühne.



Musikliste:



Richard Strauss:

"Seien wir wieder gut. - Musik ist eine heilige Kunst", Prolog aus der Oper "Ariadne auf Naxos".

Julia Varady (Sopran)

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur

Richard Strauss:

Finale aus dem 3. Akt der Oper "Der Rosenkavalier"

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Lucia Popp (Sopran)

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Carlos Kleiber

Anton Bruckner:

Auszug aus dem 3. Satz der Sinfonie Es-Dur Nr. 4

Staatskapelle Dresden

Leitung: Eugen Jochum

Richard Wagner:

"Was duftet doch der Flieder", Monolog des Hans Sachs aus dem 2. Akt der Oper "Die Meistersinger von Nürnberg"

Michael Volle (Bariton)

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Georg Fritzsch

Giovanni Brusso:

"Herbstgold"

Thüringer Salonquintett

Ulrich "Ed" Swillms/Norbert Kaiser:

"Der Albatros"

Band Karat

Philharmonisches Orchester Kiel

Leitung: Georg Fritzsch

Ludwig van Beethoven:

"A fifth of Beethoven"

Shlomo (Human Beatbox)

The Swingle Singers

Joseph Kosma:

"Autumn leaves" (Les feuilles mortes)

Oscar Peterson (Klavier)