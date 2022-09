Gast im Studio: Franz Lang, Pauker und Schlagzeuger

Am Mikrofon: Lydia Jeschke

Seit nunmehr 43 Jahren bildet er mit seinen Kollegen das rhythmische Fundament des SWR Symphonieorchesters, hält seltsame Dirigent*innen aus, profitiert von guten, begleitet Komponist*innen bei ihrer Suche nach Neuem, tritt solistisch hervor oder auch als Kammermusiker in Erscheinung.

Fast genauso lange ist Franz Lang auch schon Lehrer bzw. Professor für Schlagzeug, aktuell an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Seine (ehemaligen) Schüler*innen sind in vielen großen Orchestern angekommen und aktiv. Am 16.10.2022 ist Franz Langs vorerst letzter Einsatz in "seinem" Orchester - im Abschlusskonzert der diesjährigen Donaueschinger Musiktage.



Musikliste:



Joseph Haydn:

Ausschnitt aus dem 1. Satz der Sinfonie Nr. 103 Es-Dur, Hob I:103 "Sinfonie mit dem Paukenwirbel"

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Gustav Mahler:

Urlicht aus der Sinfonie Nr. 2 c-Moll für Sopran, Alt, gemischten Chor und Orchester "Auferstehung"

Cornelia Kallisch (Alt)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Olivier Messiaen:

Ausschnitt aus der "Turangalîla-Sinfonie"

Yvonne Loriod (Klavier)

Ginette Martenot (Ondes Martenot)

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Hans Rosbaud

Richard Strauss:

Ausschnitt aus der "Don Juan" Tondichtung nach Nikolaus Lenau op. 20

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Francois Xavier Roth

Edgard Varèse:

Ionisation for Percussion Ensemble of 13 Players

Kaiserstuhl Percussion

Leitung: François-Xavier Roth

Gustav Mahler:

"Die zwei blauen Augen von meinem Schatz" aus dem Liederzyklus "Lieder eines fahrenden Gesellen"

Christian Gerhaher (Bariton)

Orchestre Symphonique de Montréal

Leitung: Kent Nagano

George Antheil:

Ballet mécanique für 4 Klaviere, Schlagzeug, Flugzeugpropeller und diverse Geräuschinstrumente, Ausschnitt

Schlagzeugklasse der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen

Leitung: Franz Lang

Mauricio Kagel:

Rrrrrrr ... Eine Radiophantasie, Ausschnitt

Jazzband

Ensemble für Alte Musik Köln

Kölner Rundfunkchor, Solisten

Leitung: Mauricio Kagel

Hans Zender:

"Der Lindenbaum" aus Schuberts "Winterreise"

Sebastian Kohlhepp (Tenor)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Teodor Currentzis

John Lennon, Paul McCartney:

"Yesterday"

The Beatles

String Quartet