Frank Dupree: Pianist, Dirigent, Schlagzeuger und Komponist

Was war zuerst da: Melodie oder Rhythmus? Bei der Frage muss Frank Dupree nicht lange überlegen. Zwar hat er, das einstige Wunderkind, auch mit 13 Jahren schon das Tschaikowsky-Klavierkonzert aufgeführt, aber wenn er am Flügel sitzt, ist er oft gleich noch seine eigene Rhythmusgruppe, denn er ist auch ausgebildeter Schlagzeuger – und im Übrigen schon früh vom rechten Klassik-Weg abgekommen, weil er von Anfang an vom Jazz infiziert war.

Heute balanciert Dupree virtuos auf der Grenze zwischen diesen und anderen Welten und tritt am liebsten mit Programmen auf, die alles zusammenführen. Für SWR2 Treffpunkt Klassik extra hat er jede Menge Groove mitgebracht: Musik, die von den Egerländer Musikanten über Latin Jazz zu Vladimir Horowitz, Jamie Cullum und Fanny Mendelssohn führt und sein Credo als Musiker spiegelt: "Ich glaube, dass viel mehr Interesse an Diversität in der Musik da ist, als wir so denken!"



Musikliste:



Ladislav Kubes:

Südböhmische Polka

Die Egerländer Musikanten

Leitung: Ernst Hutter

Oriol Cruixent:

"El Parío", Divertimento op. 23

Pablo Barragán (Klarinette)

Kian Soltani (Violoncello)

Vivi Vassileva (Perkussion)

Frank Dupree (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

2. Satz: Andantino semplice aus dem Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23

Vladimir Horowitz (Klavier)

NBC Symphony Orchestra New York

Leitung: Arturo Toscanini

Fanny Hensel:

Lied "Ohne Worte" aus den 4 Liedern op. 6

Sontraud Speidel (Klavier)

John Adams:

"Slonimsky's Earbox"

Los Angeles Philharmonic Orchestra

Leitung: Gustavo Dudamel

Leonard Bernstein:

"Jet Song" aus dem Musical "West Side Story"

Oscar Peterson Trio

Nikolai Kapustin:

Allegro non troppo aus dem Piano Concerto Nr. 4 op. 65

Frank Dupree (Klavier)

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Case Scaglione

Jamie Cullum:

"Twentysomething"

Jamie Cullum (Gesang, Klavier)

Ensemble